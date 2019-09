L'iPhone 11 Pro est disponible : que vaut le dernier bijou d'Apple ?

publié le 20/09/2019 à 08:42

Disponible en France à partir de 1.159 euros ce vendredi 20 septembre, l’iPhone 11 Pro est la nouvelle vitrine du savoir-faire d'Apple en matière de téléphonie. Contrairement à l’iPhone 11, vendu 350 euros de moins au prix de quelques concessions sur l’écran et l’image, l’iPhone 11 Pro offre une expérience sans compromis : une puissance de feu, une autonomie améliorée et surtout, un grand bond en avant en matière de photographie. Des évolutions bienvenues alors que l’iPhone XS commençait à être vraiment bousculé par la concurrence des meilleurs smartphones Android.

Nous avons passé quelques jours avec le nouveau smartphone phare d'Apple avant son lancement dans l’Hexagone. Il en ressort d’abord un sentiment de continuité. L’iPhone 11 Pro ne révolutionne pas les préceptes mis en place par Apple ces dernières années. Son aspect général n’évolue pas par rapport à ses aînés. On retrouve le même design que l’iPhone X avec un grand écran à encoche, les mêmes dimensions et le même système de navigation sans bouton physique.

Le dos de l’appareil est toujours fait d’une seule pièce en verre. Mais les finitions changent un peu, le verre trempé a laissé place à un alliage en verre mat moins glissant lors de la prise en main. L’ensemble a été renforcé pour mieux résister aux chutes et peut toujours encaisser une immersion à deux mètres de profondeur pendant 30 minutes grâce à la certification IP68. Toujours proposé en gris sidéral, argent et doré, l'iPhone 11 Pro accueille aussi une version vert foncé.

Un écran plus lumineux

S'il conserve la même diagonale d'écran, l'iPhone 11 Pro accueille en revanche une nouvelle technologie d'affichage appelée "Super Retina XDR" qui offre un rendu plus lumineux et contrasté que son prédécesseur avec des couleurs toujours très naturelles. L'écran est plus lisible en plein soleil par exemple. L'appareil hérite aussi d'un nouveau système audio stéréo qui délivre un son plus puissant renforçant l'immersion dans les vidéos.

Apple a officialisé l'iPhone 11 Pro le 10 septembre 2019 à Cupertino Crédit : AFP

Notons aussi la disparition de la technologie 3D Touch au profit du système Haptic Touch qui fait apparaître un menu contextuel lorsqu'on maintient le doigt appuyé sur une application ou de prévisualiser un lien dans une page Web. Le nouveau système est aussi rapide que l'ancien mais il est moins précis. Il ne reconnaît pas différents niveaux de pression, ce qui contraint parfois à effectuer une étape supplémentaire pour accomplir une action. Il faut maintenant trois gestes pour supprimer une application quand il suffisait d'en effectuer deux avec les anciens modèles.

Une fluidité remarquable

Avec l'intégration de la puce A13 Bionic, l'iPhone 11 Pro monte en gamme sur le plan de la puissance et propose une fluidité inédite particulièrement appréciable pour les usages du quotidien. Mais la différence avec l'iPhone XS ne se ressent pas vraiment au quotidien car la puce A12 offrait déjà d'excellentes performances. La puissance de calcul est surtout mise à contribution pour le traitement des images, le mode nuit de l'appareil photo et les vidéos tournées en 4K.



Des progrès se font aussi sentir sur le plan de l'autonomie. Lors de la conférence du 10 septembre, Apple annonçait entre 4 et 5 heures de gain par rapport à la génération précédente. La promesse est tenue jusqu'ici. L'iPhone 11 Pro affiche encore 40% de batterie à 22h après une journée soutenue. Il faudra voir s'il tient dans la durée. La charge rapide 18 watts fournie dès l'achat offre aussi un vrai confort supplémentaire en permettant de gagner 50% en l'espace d'une demi-heure.

Un ultra grand angle utile et enfin un mode nuit

La principale nouveauté de l'iPhone 11 Pro est l'ajout d'un troisième capteur photo ultra grand-angle de 12 Mpx venu s'ajouter aux deux capteurs 12 Mpx de la génération précédente. Doté d'un champ de vision deux fois plus large que la caméra principale, il permet de réaliser des prises de vue avec plus de recul, à 120 degrés, pour immortaliser un groupe ou valoriser un paysage par exemple.



Apple rejoint ici Samsung, Huawei, Google et Xiaomi, qui proposaient déjà cette fonctionnalité, et intègre ce nouveau module avec réussite grâce à un traitement de l'image efficace. Les images sont bien calibrées, sans déformation majeure. Elles profitent aussi de la technologie Smart HDR qui reconnaît les différents éléments de la photo pour mieux les détailler.

Photo prise avec le capteur grand angle de l'iPhone 11 Pro Crédits : RTL | Date : 20/09/2019 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Photo prise avec le capteur grand angle de l'iPhone 11 Pro Crédits : RTL | Date : Photo prise avec le capteur ultra grand angle de l'iPhone 11 Pro Crédits : RTL | Date : 1 / 1 < > +

Apple améliore aussi le capteur principal qui est désormais doté de son propre mode nuit. Lorsque l'iPhone détecte des conditions de basse luminosité, il active automatiquement le mode et prend plusieurs photos à différentes valeurs d'exposition pour mélanger ensuite les données et composer le cliché nocturne le plus détaillé possible. Le système, qui ne fonctionne qu'avec le capteur principal, nécessite de rester immobile durant le cadrage qui peut durer d'une à 10 secondes, selon l'éclairage ambiant. Il est très efficace avec un faible éclairage mais reste en retrait du Pixel 3 de Google et du P30 Pro de Huawei dans la pénombre.

Le mode nuit de l'iPhone 11 Pro Crédits : RTL | Date : 20/09/2019 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le mode nuit de l'iPhone 11 Pro Crédits : RTL | Date : Le mode normal de l'iPhone 11 Pro Crédits : RTL | Date : 1 / 1 < > +

Parmi les autres nouveautés de l'appareil photo, on apprécie la possibilité de pouvoir utiliser le mode portrait avec des animaux et des objets. Le mode gagne aussi un filtre "éclairage en haute valeur mono" qui pare l'arrière-plan de blanc avec un fort contraste sur le visage pour un rendu studio efficace. Le mode vidéo bénéficie toujours d'une excellente stabilisation et une fonction permet désormais de passer rapidement du mode photo à la capture vidéo en effectuant un appui prolongé sur le déclencheur. En revanche, l'iPhone 11 Pro bénéficie toujours d'un téléobjectif offrant seulement la possibilité de zoomer deux fois dans l'image sans perte de qualité quand les meilleurs Android vont plus loin, jusqu'à dix fois pour le P30 Pro de Huawei.

Conclusion

Au final, l'iPhone 11 Pro accueille une série d'évolutions logiques qui lui permettent de rattraper son retard sur la concurrence Android en matière de photographie et d'autonomie et garde une longueur d'avance sur le plan des performances et de l'ergonomie grâce à la puce A13 et l'interface iOS 13. Pour 350 euros de moins, l'iPhone 11 propose une grande partie de ses fonctionnalités avec un écran LCD un peu moins lumineux, une batterie de moindre capacité et un zoom moindre.