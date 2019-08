publié le 28/08/2019 à 16:59

À la fin de l'été, la saison des fuites bat son plein pour l'iPhone. À quelques jours de la conférence de rentrée d'Apple, qui devrait vraisemblablement avoir lieu mardi 10 septembre, plusieurs vidéos non-officielles ont émergé en ligne prétendant révéler les premières images des futurs smartphones stars de la marque à la pomme.

Chaque semaine, de nouveaux rapports viennent alimenter les rumeurs à propos des trois modèles qui doivent être dévoilés dans une dizaine de jours. Elles peuvent être le fruit d’informations glanées par des analystes disposant de sources chez Apple et au sein des lignes de production du téléphone, mais aussi et surtout de schémas que se sont procurés des fabricants d'accessoires désireux de pouvoir proposer des coques de protection aux bonnes dimensions dès le lancement des smartphones.

Sur la base de ces éléments, de nombreux designers ont réalisé des modélisations en 3D plus ou moins réalistes des téléphones. L'une des dernières en date, publiée le 22 août par la chaîne YouTube ConceptsiPhone, montre un rapide déballage des supposés iPhone 11 et iPhone 11 Pro sur lesquels on peut facilement reconnaître l'ajout d'un capteur photo supplémentaire.

Selon les dernières rumeurs, les successeurs de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max, qui pourraient s'appeler iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, doivent en effet disposer de trois caméras, une optique ultra grand-angle venant s'ajouter au capteur principal et au téléobjectif afin d'offrir plus de recul lors des prises de vue. Le successeur de l'iPhone XR, le probable iPhone 11, disposerait quant à lui d'une double optique avec l'ajout d'un téléobjectif au capteur principal.

> iPhone 11 and iPhone 11 Pro ( 2019 ) Hands-on!

Plus récemment, la première vidéo de manipulation des supposés nouveaux iPhone a fait surface sur le Web chinois. Un clip de quelques secondes mis en ligne sur la plateforme Weibo montre simplement une main retourner le smartphone en train de s'allumer. Comme le souligne le site spécialisé américain BGR, il y a de fortes chances pour que le téléphone soit un faux, car les objectifs situés à l'arrière de l'appareil ne ressemblent en rien aux éléments dont nous disposons sur le futur design de l'iPhone 11.

> iPhone XI hands on video leaks

Outre un meilleur appareil photo, la nouvelle génération de l'iPhone devrait bénéficier d'une meilleure autonomie, de fonctionnalités de charge rapide et inversée et d'un nouveau processeur plus puissant. Mais peu de changements sont attendus sur le plan du design.