L'Inde menace d'interdire les iPhones

publié le 13/08/2018 à 12:59

Les iPhones pourraient bientôt être interdits en Inde. C'est la décision que prendra le pays si le géant californien refuse de se plier aux injonctions du gouvernement indien. L'autorité indienne des télécoms souhaite en effet imposer à Apple de préinstaller d'office, sur tous ses appareils, un filtre anti-spam créée par l'organisme de régulation national (TRAI) pour lutter contre les appels et SMS indésirables, dont les Indiens sont particulièrement victimes.





Mais cette demande a été refusée par le géant californien qui estime que cette application ne correspond pas à sa politique de confidentialité. L'application, qui est déjà disponible sur le Google Play d'Android, nécessite en effet un accès complet au contenu des SMS et à l'historique d'appels de l'utilisateur, des spécificités qui ne passent pas pour le géant californien, l'un des rares géants de la technologie mobile dont le business model n'inclut pas la collecte de données.

Des désaccords en série

En juillet dernier, la TRAI a déclaré qu'elle donnerait six mois aux constructeurs pour se conformer. La société américaine a alors tenté de négocier pour la mise en place d'un filtre anti-spam modifié qui serait moins nuisible pour la vie privée des utilisateurs. Un compromis refusé par la TRAI.

Si aucun accord n'est trouvé entre le gouvernement indien et Apple, les iPhones seront privés d'accès au réseau indien et ne pourront plus se connecter qu'en Wifi. Une décision qui forcera Apple à porter l'affaire en justice. Cette situation n'avantagera certainement pas la marque à la pomme qui se prépare à présenter ses nouveaux téléphones en septembre.



Mais ce ne sera pas la première déception du géant californien sur le territoire indien. Les Apple Store ne peuvent être ouverts dans le pays à cause des lois sur les points de vente physiques qui exigent notamment que l'entreprise doit fabriquer au moins 30% de sa marchandise en Inde pour pouvoir la vendre. De plus, les taxes d'importation des iPhones, déjà onéreux pour la clientèle indienne, les rendent 40% plus chers qu'aux États-Unis. Depuis le début de l'année, moins d'un million d'iPhone s'est vendu dans le pays.