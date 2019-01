et AFP

publié le 22/01/2019 à 20:03

Thomas Pesquet est déjà prêt à repartir à la conquête des étoiles. L'astronaute français devrait retourner "très bientôt" dans l'espace, a annoncé mardi 22 janvier la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal.



Le directeur général de l'Agence spatiale européenne, Jan Wörner, "a proposé à Thomas Pesquet de retourner très bientôt dans l'espace, pour un vol dont la date devrait bientôt être fixée avec nos partenaires internationaux", a-t-elle dit en présentant ses vœux à la communauté de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.



Thomas Pesquet est susceptible de partir dès la fin 2020 ou le début de 2021, sous réserve de l'accord de la Nasa et du déroulement du planning des missions de l'ISS. Benjamin du corps européen des astronautes, Thomas Pesquet, qui aura 41 ans fin février, a volé une première fois dans la Station spatiale internationale, pendant près de 200 jours, du 20 novembre 2016 au 2 juin 2017.

Le Français, qui fait partie de la promotion 2009 des astronautes européens, va devoir reprendre rapidement ses entraînements. L'astronaute italien Luca Parmitano doit voler avant lui, en juillet 2019. Ingénieur et pilote de ligne, Thomas Pesquet a démontré, à l'occasion de son premier vol, ses talents pour communiquer et partager son expérience en postant notamment de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.



Il est le dixième Français à être allé dans l'espace. Le dernier avant lui était Léopold Eyharts, pour un vol de 48 jours en 2008.