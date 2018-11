L'Apple Store des Champs-Élysées ouvrira dimanche 18 novembre

publié le 09/11/2018 à 15:46

Apple tient enfin son magasin sur la plus belle avenue du monde. Après plus de deux ans de travaux, l'Apple Store Champs-Élysées va ouvrir ses portes au public dimanche 18 novembre à midi, dans le VIIIe arrondissement de Paris.



Situé au numéro 114 de l'artère parisienne à la place de l'ancien chausseur de luxe Weston, à côté du Lido et en face du Fouquet's, il sera le plus grand des trois magasins parisiens de la marque. Apple disposait jusqu'ici de trois boutiques dans la capitale : l'Apple Store Carrousel du Louvre, qui a fermé ses portes fin octobre, l'Apple Store Opéra et l'Apple Store Marché Saint-Germain.

L'Apple Store Champs-Élysées occupera le rez-de-chaussée et le premier étage d'un immeuble haussmannien d'une superficie de 5.500 m² culminant à 30 mètres de hauteur sur six étages. Le montant du loyer avoisine les 14 millions d'euros annuels. Selon les informations de MacGénération, le magasin comptera 350 employés à l'ouverture et pourrait encore recruter plus de 200 nouveaux salariés.

Plus qu'une galerie marchande

Lors de la présentation du nouveau MacBook Air et de l'iPad Pro le 30 octobre à New York, Apple a dévoilé pour la première fois l'intérieur de la boutique. Le magasin intègre les nouveaux codes architecturaux pensés par Angela Ahrendts, l'ancienne boss de Burbery recrutée à prix d'or il y a quatre ans pour réinventer l'expérience d'achat dans les magasins d'Apple. Comme les autres boutiques nouvelle génération du groupe, elle se veut plus qu'une simple galerie marchande.



Alimentée à 100% par de l'énergie renouvelable, elle comprend à la fois un espace de vente, des salles de réunion, des arbres, des murs végétaux et un lieu de vie dynamique où la marque organisera des concerts et dispensera des ateliers sur le même modèle que les magasins de Londres, San Francisco ou Dubaï.

Le magasin des Champs-Élysées proposera un lieu de vie où seront dispensés des ateliers numériques Crédit : Apple

Dans le "forum", l'un des plus grands d'Europe, les badauds pourront participer aux séances éducatives du programme "Today at Apple". 44 sessions gratuites d'initiation ou de perfectionnement à la musique, au codage, à l'art ou au design animées par des professionnels sont proposées sur le site d'Apple.



L'Apple Store Champs-Élysées est l'un des lancements les plus importants d'Apple. La plus longue avenue de Paris est aussi l'axe le plus commerçant de la capitale. 100 millions de personnes y déambulent chaque année, dont 30 millions de touristes venus du monde entier.



La marque pourra y mettre en valeur tous les nouveaux produits annoncés lors des dernières semaines. Outre trois nouveaux iPhone (Xs, Xs Max et Xr), Apple a lancé deux nouvelles Apple Watch, un nouveau MacBook Air et deux nouveaux iPad Pro.

L'Apple Store du Louvre fermé fin-octobre

L'ouverture de la boutique des Champs-Élysées coïncide également avec la fermeture du plus vieux point de vente de l'entreprise dans le pays. L'Apple Store du Louvre a baissé pavillon le 27 octobre après neuf années de service et plus de 12 millions de visiteurs accueillis. Apple compte toujours 20 boutiques officielles en France et emploie plus de 2.000 personnes à travers le pays.



Dans le sillage d'Apple, les Champs-Élysées s'apprêtent à accueillir de prestigieux nouveaux arrivants dans les prochains mois. Les Galeries Lafayette vont ouvrir un magasin au 52 à la place de l'ancien Virgin Megastore et Nike installera sa plus grande boutique européenne au numéro 79 dès l'année prochaine pour rivaliser avec les magasins Adidas ou Citadium.