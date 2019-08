L'Apple Card ne doit pas être rangée dans un portefeuille en cuir

publié le 22/08/2019 à 17:06

L'Apple Card n'est pas une carte de crédit comme les autres. À l'instar de tous les produits Apple, elle est un objet statutaire, qu'il est de bon ton d'avoir avec soi pour briller en société. Presque un produit de luxe. Lancée aux États-Unis début août en partenariat avec Goldman Sachs et Mastercard, l'Apple Card est présentée par Apple comme "la plus belle carte bancaire jamais conçue".

Composée de titane et de plusieurs couches de matériaux, elle affiche un design immaculé beaucoup plus sobre que les autres cartes bancaires en circulation. À l'exception du nom de son porteur et des logos d'Apple et de MasterCard, elle est totalement vierge d'inscriptions. Toutes les informations habituelles (numéro de carte, cryptogramme, date de validité, signature) sont déportées dans l'iPhone de son propriétaire. Une particularité esthétique qui permet de limiter les risques de fraude.

Comme il le fait pour tous ses produits, Apple a logiquement mis en ligne une page de support dédiée à l'Apple Card. Repérée par le site spécialisé MacRumors, elle comporte une série de recommandations à suivre pour ne pas l'abîmer. Certaines s'avèrent particulièrement contraignantes comparé à la gestion d'une carte de crédit en plastique.

La version physique de l'Apple Card Crédit : Apple

Il est notamment conseillé de ne pas la ranger dans un portefeuille en cuir ou dans une poche de jean. "Gardez votre Apple Card en titane dans un portefeuille, une poche ou un sac en tissu doux", recommande Apple. "Certaines matières comme le cuir ou le denim peuvent provoquer des décolorations permanentes qu'il sera impossible d'éliminer".

La firme de Cupertino recommande de ranger l'Apple Card dans un compartiment souple et isolé afin qu'elle n'entre pas en contact avec une autre carte qui pourrait la rayer. Elle déconseille de la placer à proximité d'aimants qui risqueraient de la démagnétiser ou dans un sac contenant des clefs. Enfin, l'utilisation d'un chiffon en microfibre humidifié avec du désinfectant est préconisé pour la nettoyer, mais surtout pas de produits à vitre, à air comprimé, d'aérosols, d'ammoniaque ou de solvants.

Seulement disponible aux États-Unis

Disponible depuis le 6 août aux États-Unis, l'Apple Card est une carte de crédit dématérialisée. Elle fonctionne de pair avec Apple Pay et héberge les informations bancaires et l'historique des transactions de son titulaire dans l'application Wallet de l'iPhone. Une version physique en titane est également disponible sur demande.



L'Apple Card est proposée avec une offre de cash-back, 2% des achats réalisés avec la carte dématérialisée sont reversés à l'utilisateur, 1% avec la carte physique et 3% pour les produits Apple et les prestations de certains services partenaires.



L'Apple Card met l'accent sur la sécurité. Les achats sont protégés grâce à une authentification via Touch ID ou Face ID. Pour réduire les risques de fraude, un code de vérification dynamique est généré pour chaque dépense. Le groupe assure que les données des utilisateurs ne sont pas stockées sur ses serveurs. Goldman Sachs et Mastercard, avec qui il s'est associé pour ce projet, s'engagent également à ne pas les utiliser.