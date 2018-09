VIDÉO - L'Apple-1, premier ordinateur Apple, mis aux enchères

publié le 24/09/2018 à 09:54

Une mise aux enchères un peu particulière aura lieu ce mardi 25 septembre, à Boston, aux États-Unis. Un ordinateur Apple-1, la toute première génération d'ordinateurs de la célèbre marque à la pomme, sera mis en vente.



Conçu par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne en 1976, l'ancêtre de nos MacBook actuels voit son prix de mise de départ s'élever à... 50.000 dollars. Mais l'estimation de vente se situe au-delà des 300.000 dollars, avec possibilité d'enchérir en ligne depuis le début du mois.

En apparence, rien d'enviable : un squelette de clavier, une (énorme) carte mère, une interface de cassettes et un mini-écran monochrome, le tout relié par une série de câbles et accompagné du mode d'emploi d'origine. Si peu de choses peuvent être réalisées avec ce début d'ordinateur, son apparence très vintage plaira néanmoins aux collectionneurs.

Une note de 8,5/10

Même si l'Apple-1 ne consiste en réalité qu'en la carte mère, l'appareil sera vendu au complet. Restauré à son état d'origine par Corey Cohen, ingénieur et "historien de l'informatique" spécialisé dans l'Apple-1, il est parfaitement opérationnel. L'informaticien lui donne même une note de 8,5/10.



Vendu à l'époque à 200 exemplaires, pour un peu moins de 700 dollars chacun, dans la petite boutique "The Byte Shop" à Mountain View (Californie), il n'en reste aujourd'hui qu'une soixantaine, dont seulement une quinzaine encore en état de marche.



Ce n'est pas le premier modèle à être mis en vente, mais sa valeur historique rend l'événement notable. Le précédent specimen vendu - pour la modique record de 905.000 dollars - fait désormais partie de la collection du musée Henry Ford de Dearborn, dans le Michigan.



D'autres pièces de la collection Apple devraient être mis en vente ce jour-là à Boston. Parmi ces "raretés", il sera possible de trouver un Macintosh, signé notamment par Steve Jobs (estimé entre 25.000 et 30.000 dollars), ainsi qu'une cassette vidéo de la publicité "1984" réalisée par Ridley Scott pour le lancement du 128K, le premier (vrai) ordinateur de la firme de Cupertino (estimée entre 10.000 et 15.000 dollars).