publié le 26/11/2017 à 08:50

La résidence Issy Préférence est une première : au moment de la construction, on y a intégré toute une batterie d'appareils, d'accessoires connectés qui permettent d'avoir la maîtrise parfaite du chauffage, de l'électro-ménager ou de l'éclairage depuis son smartphone, grâce l'application "Maison" d'Apple, qu'on soit chez soi ou à l'autre bout de la ville.



Dans ces appartements, l'entreprise Legrand a installé des prises de courant et des interrupteurs connectés pour gérer l'électro-ménager et l'éclairage. Par exemple, le matin quand vous partez, grâce à la reconnaissance vocale vous dites " je m'en vais" et toutes les lumières tous les appareils électriques que vous avez inclus dans ce scénario s'éteignent.

Jusqu'à 30% d'économies

Vous pouvez aussi créer un scénario pour la nuit, si vous devez vous lever. En appuyant sur un interrupteur placé à côté de votre lit, d'un seul coup, votre lampe de chevet, la lumière du couloir et celle des toilettes s'allument. Il est aussi possible de programmer des alertes, par exemple pour recevoir une notification quand la prise électrique de votre réfrigérateur se met à consommer davantage, signe que la porte de l'appareil est restée ouverte.

Les appartements sont également équipés d'un thermostat et de radiateurs connectés Netatmo. Cette fonctionnalité permet d'avoir la bonne température quand on est à la maison, adaptée à chaque pièce. Inutile que la salle de bain soit chauffée la nuit, dans la journée, pas besoin non plus si vous n'êtes pas là, qu'il fasse 19. Tout cela se paramètre et le thermostat est assez intelligent pour démarrer à temps la chaudière pour qu'il fasse bon chez vous quand vous rentrez. Ça permet de faire jusqu'à 30% d'économies.

1.500 euros d'appareils connectés

La résidence qui fait partie du programme immobilier de BNP Paribas est connectée dès l'entrée de l'immeuble. Son interphone vous permet de gérer l'accès à distance. Imaginons que vos enfants soient seuls à la maison. Vous ne voulez pas qu'ils ouvrent à n'importe qui. Donc si quelqu'un sonne à l'interphone, votre téléphone sonne aussi et vous pouvez voir grâce à une caméra connectée qui est là. Si c'est le livreur de courses, vous pouvez lui ouvrir la porte de l'immeuble à distance.



L'immeuble à vocation à être compatible avec tous les appareils connectés du marché. Tous les équipements installés reviennent au total à 1.500 euros. Ils sont également disponibles sur le marché.