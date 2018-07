et Loïc Farge

publié le 31/05/2016 à 10:44

Vous souhaitez arrêter de fumer pour de bon ? Téléchargez l'application Kwit. Vous allez non seulement pouvoir trouver tout un tas d'informations sur les effets de la nicotine, mais surtout tenir un journal de bord dans lequel vous allez pouvoir inscrire la date à laquelle vous avez écrasé votre dernière cigarette, l'argent économisé depuis ce jour-là (ce que ça représente sur un mois, sur une année et même sur dix ans).



Ça c'est pour le côté économique. Mais côté santé, vous allez aussi pouvoir visualiser le nombre de jours de vie vous avez déjà sauvés grâce à votre détermination. L'application Kwit est gratuite; Elle est disponible sur iTunes et sur Google Play.

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, ce mardi 31 mai, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a publié dans le Huffington Post une tribune rappelant que "près de 60.000 Européens meurent chaque mois du tabac", "soit l'équivalent de tout un stade un soir de match de l'Euro".