Keynote Apple : suivez les annonces en direct à partir de 18h

C'est une keynote un brin particulière qui se profile. Une fois n'est pas coutume, aucun produit n'est au programme de la conférence organisée par Apple ce lundi 25 mars à Cupertino. Le groupe informatique américain s'est contenté d'expédier plusieurs communiqués de presse pour annoncer ses nouvelles gammes d'iPad, d'iMac et d'AirPods la semaine dernière. Ce soir, à partir de 18 heures (heure de Paris) au Steve Jobs Theater de l'Apple Park, il ne devrait être question que de services par abonnement. Si bien que certains parlent déjà d'anti-keynote.



Cette conférence doit marquer un virage important dans l'histoire d'Apple. Face au déclin des ventes d'iPhone, qui constituent sa première source de revenus, la firme de Cupertino souhaite étoffer son offre de services afin de diversifier l'origine de ses recettes. Le cap a été fixé très clairement par Tim Cook en début d'année.

L'an passé, l'App Store, Apple Music, Apple Pay et le cloud ont rapporté plus de 40 milliards de dollars à Apple et déjà 10 milliards cette année. L'entreprise veut accélérer la cadence en s'attaquant à de nouveaux horizons : la vidéo à la demande, à travers une plateforme vouée à concurrencer Netflix à moyen terme, mais aussi les médias, avec un nouveau kiosque de presse issu d'Apple News, et le jeu mobile, avec un service par abonnement lié à l'App Store, qui devraient tous trois être annoncés ce soir.

Suivez les annonces en direct

18h - Le PDG d'Apple est sur scène. Tim Cook débute la conférence en rappelant qu'Apple s'est fait une spécialité d'optimiser l'intégration du logiciel dans le matériel pour proposer les meilleurs services. Le patron d'Apple prend l'exemple de l'iPhone, de l'App Store et d'Apple News qui offrent de nombreux contenus gratuits et payants. Tim Cook se dit excité à l'idée d'élargir le champ des services offerts par la compagnie.



17h50 - Tim Cook confirme que le cinéma sera à l'honneur ce soir.



17h30 - Les journalistes prennent place dans le Steve Jobs Theater.

17h - Bienvenue dans ce live. Apple a convié la presse à son siège californien de Cupertino. La conférence se déroule au Steve Jobs Theater de l'Apple Park qui n'avait été investi jusque là que pour présenter les produits stars de la maison, l'iPhone X et l'iPhone XS.