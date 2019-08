publié le 29/08/2019 à 18:22

Sans surprise, Apple a porté son choix sur le mardi 10 septembre pour révéler la prochaine génération de l'iPhone et d'autres nouveautés. Habitué à organiser sa keynote de rentrée le deuxième mardi ou mercredi de septembre, le groupe informatique américain a naturellement misé sur la veille du jour de commémoration des attentats de 2001 aux États-Unis.

La firme de Cupertino a adressé ses invitations aux médias ce jeudi 29 août. Le visuel est composé de la fameuse pomme croquée de l'entreprise teintée d'une demi douzaine de couleurs (vert, bleu, jaune, rouge, rose et violet) qui pourrait signifier un retour de la pomme colorée sur un ou plusieurs modèles d'iPhone ou celles des nouvelles teintes de l'iPhone XR. Il est associé au message "By innovation only" porteur de quelques espoirs de nouveauté.

L'événement aura pour cadre le Steve Jobs Theater de l'Apple Park, à Cupertino, pour la troisième année consécutive. Les grandes lignes de la conférence sont déjà connues. Au fil des rapports publiés par les analystes les plus chevronnés de l'univers Apple se dessine une nouvelle génération d'iPhone composée de trois nouveaux modèles.

Apple présentera l'iPhone 11 le 10 septembre à Cupertino Crédit : Apple

Trois nouveaux iPhone taillés pour la photo

Les iPhone XS, XS Max et XR vont vraisemblablement avoir pour successeur des iPhone reprenant leur design et leurs dimensions actuelles. Les trois modèles seraient toujours dotés d'un grand écran à encoche, de technologie Oled pour les héritiers des iPhone XS, et de conception LCD pour le remplaçant de l'iPhone XR.

La principale nouveauté de l'édition 2019 devrait concerner l'appareil photo. Apple devrait ajouter un troisième capteur à ses deux modèles haut de gamme pour rattraper son retard sur la concurrence Android.

Cette optique supplémentaire serait intégrée dans un module carré au dos des appareils. Il devrait vraisemblablement s'agir d'une caméra ultra grand-angle qui offrirait plus de recul aux utilisateurs pour leurs prises de vue. Le modèle classique devrait quant à lui bénéficier d'un téléobjectif en plus de son capteur classique.

Pour le reste, la nouvelle génération de l'iPhone devrait bénéficier d'une meilleure autonomie, de fonctionnalités de charge rapide et inversée (pour charger un autre appareil Apple par induction sur le dos des iPhone) et d'un nouveau processeur plus puissant.

Des informations sur iOS 13 et les services d'Apple

La conférence devrait aussi être l'occasion pour Apple d'annoncer des nouveautés pour l'Apple Watch, sa montre connectée, et pour sa gamme de tablettes iPad. Un nouveau MacBook Pro doté d'un écran 16 pouces et d'un clavier plus fiable serait aussi dans les tuyaux mais il n'est pas encore établi qu'il sera annoncé en septembre. De nouvelles informations sur iOS 13, macOS Catalina, Apple TV+, Apple Arcade et les services dévoilés plus tôt dans l'année sont également attendues. Rendez-vous mardi 10 septembre pour découvrir ces nouveautés en direct sur RTL.fr.