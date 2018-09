publié le 12/09/2018 à 21:29

Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits au cours de sa grande conférence de rentrée organisée le mercredi 12 septembre à Cupertino en Californie. L'iPhone X se décline désormais en 3 modèles différents. La génération Xs représente à ce jour les smartphones les plus puissants et les plus aboutis technologiquement de la marque.



L'iPhone Xs (prononcer "ten S") est le nouvel iPhone très haut de gamme d'Apple. Disponible en trois coloris gris, argent et or, il succède à l'iPhone X dont il reprend les principales caractéristiques.



Il dispose d'un écran de 5,8 pouces de technologie Oled, qui offre des noirs plus profonds et des couleurs plus vives. Celui-ci occupe quasiment toute la face avant de l'appareil et est surmonté d'une encoche dans laquelle sont logés une dizaine de capteurs.

L'iPhone Xs Max : le plus grand iPhone de la marque

L'iPhone Xs est proposé dans une version grand format, l'iPhone Xs Max, qui dispose d'un écran Oled de 6,5 pouces. C'est le plus grand iPhone jamais produit par Apple. Apple confirme ici sa volonté de séduire un public désireux de couvrir de plus en plus d'usages avec son smartphone. Les deux modèles bénéficient de la caméra frontale TrueDepth et du système Face ID qui permet de les déverrouiller avec son visage. Ils sont tous les deux étanches et disposent d'une capacité de stockage pouvant maintenant aller jusqu'à 512 Go.

Tim Cook dévoile l'iPhone Xs, un nouveau smartphone très haut de gamme Crédit : Capture d'écran / Keynote Apple

L'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max embarquent la nouvelle puce Apple A12 Bionic. Gravée en 7 nanomètres, elle est capable de gérer 5 trilliards d'opérations par seconde. Elle est équipée d'une unité graphique optimisée pour l'intelligence artificielle lui permettant de déléguer certaines opérations.



L'iPhone Xr : la version low-cost

L'iPhone Xr est une version plus abordable, à mi-chemin entre l'iPhone X et l'iPhone 8. En aluminium, l'écran du téléphone mesure 6,1 pouces et dispose de la technologie Liquid Retina, un écran LCD de 1,4 mpx. Comme la gamme Xs, il n'a quasiment plus de bordures et offre une surface d'affichage généreuse. Sans bouton Home, il se pilote par gestes, comme l'iPhone Xe et l'iPhone Xs.

L'iPhone Xr par rapport à la gamme Xs Crédit : Apple

Comme ses cousins, l'iPhone Xr sera muni d'un processeur A12 Bionic et possédera de multiples fonctionnalités dans son encoche, en plus de la fonctionnalité Face ID. Ce téléphone ne sera muni que d'un seul capteur de 12 mpx à l'arrière.



L'option Smart HDR, un réglage permettant de rendre les photos plus nettes, sera également disponible sur cette version.

À quels prix ?

L'iPhone Xs sera vendu en France à partir de 1.159 euros. L'iPhone Xs Max sera proposé à partir de 1.259 euros. Il sera possible de les pré-commander le 14 septembre, pour une disponibilité en magasin le 21 septembre. Trois coloris seront disponibles pour les deux versions : gris sidéral, argent et or, ainsi que trois formats de mémoire : 64 Go, 256 Go et 512 Go.



L'iPhone Xr quant à lui sera également disponible en trois formats de mémoire : 64 Go, 128 Go et 256 Go, et en six couleurs : rouge, corail, noir, bleu, blanc et jaune. À un prix de 859 euros (soit moins cher que l'iPhone X), il pourra être pré-commandé à compter du 19 octobre, et sera disponible le 26 octobre.



Les prix français, dans le détail :





- iPhone Xs : 1.159 euros en 64 Go, 1.329 euros en 256 Go et 1.559 euros en 512 Go.



- iPhone Xs Max : 1.259 euros en 64 Go, 1.429 euros en 256 Go et 1.659 euros en 512 Go.



- iPhone Xr : 859 euros en 64 Go, 919 euros en 128 Go et 1.029 euros en 256 Go.