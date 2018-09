publié le 10/09/2018 à 18:56

Dans 48 heures, le monde des nouvelles technologies aura les yeux braqués sur la Californie. Mercredi 12 septembre, à partir de 19 heures (heure française), Apple présentera ses nouveaux produits à l'occasion de sa traditionnelle keynote de rentrée. Organisée au Steve Jobs Theater à l'Apple Park de Cupertino, la conférence devrait accoucher d'une nouvelle génération d'iPhone, d'une version améliorée de l'Apple Watch, d'informations sur le lancement de la station de recharge sans-fil AirPower et probablement d'un nouveau modèle pour les écouteurs sans-fil AirPods.

Le contenu des annonces ne comporte plus beaucoup de zones d'ombres. On sait par exemple que la cuvée 2018 de l'iPhone s'articulera autour de trois nouveaux modèles, deux iPhone grands formats, dotés respectivement d'un écran Oled de 5,8 pouces et d'un écran Oled de 6,5 pouces, et d'un iPhone plus abordable, équipé d'un écran LCD de 6,1 pouces. On connaissait peu de choses, en revanche, du design de ce modèle. Le vide a été comblé durant le week-end à la faveur d'une série de clichés publiés sur Twitter par le célèbre leaker américain Ben Geskin.

Une seule caméra pour l'iPhone LCD

Les photos montrent l'iPhone à écran LCD décliné dans trois coloris blanc, rouge et bleu foncé. Elles confirment la présence d'un seul capteur à l'arrière de l'appareil, ce qui sous-entend qu'il ne bénéficiera pas du mode portrait de l'iPhone X et de l'iPhone 8 Plus. Les clichés confirment également la présence d'un dos en verre autorisant la charge sans-fil et donc une compatibilité avec la station AirPower. Une dernière image montre que le tiroir à carte SIM contient deux emplacements, comme la presse le pressent depuis plusieurs mois.

iPhone Xc (6.1” LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) September 6, 2018

Quant à la dénomination de l'appareil, il pourrait s'agir de l'iPhone XC. Le site spécialisé 9to5Mac a repéré sur le Web chinois une note destinée au principal opérateur du pays dans laquelle l'iPhone de 6,1 pouces est appelé ainsi. Jusqu'ici, la presse tablait plutôt sur la dénomination iPhone 9. Selon Bloomberg, il pourrait s'appeler iPhone Xr. Les deux autres modèles devraient quant à eux être baptisés iPhone Xs et iPhone Xs Plus ou Xs Max.

Des prix similaires à l'an dernier

Si le design et les fonctions des futurs iPhone commencent à être connus, leur prix est beaucoup plus incertain. L'an passé, le prix des nouveaux modèles s'étalait de 809 euros pour l'iPhone 8 à 1.329 euros pour la configuration la plus musclée de l'iPhone X. Selon le blog allemand Macerkopf, les tarifs devraient être sensiblement équivalents cette année.



Le média allemand cite plusieurs sources selon lesquelles l'iPhone à écran LCD serait proposé à partir de 799 euros, contre 909 euros pour l'iPhone Xs et 1.149 euros pour la version Xs Plus/Xs Max. Il convient d'ajouter 10 euros à ces tarifs pour obtenir les prix français.



Pour le leaker Ben Geskin, Apple pourrait battre de nouveaux records cette année. Le Letton affirme que l'iPhone Xc sera proposé à des tarifs allant de 799 à 969 euros, l'iPhone Xs entre 1.029 et 1.369 euros et l'iPhone Xs Plus/Max entre 1.149 et 1.479 euros, dans sa version la plus avancée. Il s'agirait alors de l'iPhone le plus cher jamais lancé par Apple.

2018 iPhone Price List for EU/US:



64GB

XS Max - 1149€/$999

XS - 1029€/$899

XC - 799€/$699



256GB

XS Max - 1349€/$1149

XS - 1189€/$1049

XC - 969€/$849



512GB

XS Max - 1479€/$1299

XS - 1369€/$1199 pic.twitter.com/BLaDtW19nl — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) September 10, 2018