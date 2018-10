publié le 19/10/2018 à 15:03

La fin d'année s'annonce chargée pour Apple. Le groupe informatique américain a officialisé jeudi la tenue d'une keynote mardi 30 octobre à 10 heures à New York (15 heures, heure de Paris), quatre jours seulement après l'arrivée en boutique de l'iPhone Xr, le dernier des nouveaux smartphones du groupe. Il s'agira du troisième événement organisé cette année en marge de la conférence dédiée à l'iPhone, après la présentation de l'iPad et des outils dédiés à l'éducation à Chicago en mars et la conférence annuelle des développeurs WWDC de San Jose en juin.



Apple a choisi la côte Ouest des États-Unis pour abriter cet événement automnal. La conférence aura lieu sur la scène du Howard Gilman Opera House, la salle principale de la Brooklyn Academy of Music de la Big Apple. La société californienne n'avait pas organisé de keynote dans la ville depuis six ans.

L'invitation adressée aux médias, sur laquelle il est inscrit "There's more in the making" - que l'on peut traduire par "Faire davantage pour la création" - donne la température de l'événement qui devrait faire la part belle aux produits d'Apple pensés pour les usages créatifs, tout particulièrement le Mac et l'iPad. Les graphistes d'Apple ont d'ailleurs multiplié les déclinaisons de la célèbre pomme croquée dans les visuels envoyés à la presse.

Visuel de l'invitation à la keynote Apple du 30 octobre 2018 Crédit : Apple

L'iPad Pro à la mode de l'iPhone X

Pour le programme de la keynote, il faudra encore une fois se contenter d'indices. Comme à son habitude, Apple n'a livré aucune information en amont sur le contenu de ses annonces. Mais plusieurs produits sont attendus de longue date. Les analystes prédisent depuis un an maintenant le lancement d'un iPad Pro plus puissant, flanqué du design et de certaines fonctionnalités de l'iPhone X.



La tablette la plus puissante d'Apple devrait hériter à son tour de la reconnaissance faciale Face ID et d'un écran recouvrant la quasi totalité de la face avant. Délestée du traditionnel bouton "Home" Touch ID, elle accueillerait aussi la navigation par gestes de la dernière génération de l'iPhone. Enfin, le port Lightning pourrait céder sa place à une prise USB-C plus polyvalente, capable d'envoyer un signal 4K à un écran.

Un nouveau Mac d'entrée de gamme

En plus de cette nouvelle génération de tablettes, Apple devrait offrir un toilettage à sa gamme d'ordinateurs portables. Une version plus abordable du MacBook est annoncée depuis plusieurs mois afin de rafraîchir l'actuel MacBook Air qui n'a pas été mis à jour depuis plusieurs années. Un nouveau modèle plus léger et plus compact, doté du clavier papillon et de bordures d'écrans contenues devrait succéder au best-seller d'entrée de gamme d'Apple pour un tarif proche des 1.000 euros.



Enfin, il sera intéressant d'observer si Apple dissipe les zones d'ombre entourant le chargeur à induction AirPower et la deuxième génération des écouteurs sans-fil AirPods, attendus pour la keynote du 12 septembre, entraperçus dans le film d'introduction de la conférence mais finalement aux abonnés absents des annonces de rentrée de la marque à la pomme.