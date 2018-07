Apple dévoile par erreur le nouveau MacBook avant sa présentation

publié le 26/10/2016 à 20:45

Le diable se nichait dans une mise à jour. Apple a malencontreusement dévoilé mardi les principales caractéristiques des futurs produits qui doivent être présentés jeudi 27 octobre lors d'un "Mac Event" organisé à Cupertino, près de son campus californien. Un update du système d'exploitation macOS Sierra mis en ligne mardi par la marque à la pomme dissimulait des visuels de la nouvelle gamme de MacBook.



Selon le site spécialisé américain 9to5Mac, des images contenues dans un dossier "Ressources" montrent le design du nouvel ordinateur, une barre d'outils tactile placée au-dessus des touches du clavier et l'intégration du système de déverrouillage et par empreinte digitale Touch ID similaire à celui des derniers iPhone et iPad surmontant la touche "Effacer" du clavier. Ce bouton permettrait de valider des transactions en ligne via le système Apple Pay.

Alors qu'il s'était jusqu'ici refusé à intégrer des écrans tactiles sur ses Mac, contrairement à Microsoft dont l'écran détachable des Surface et Surface Book peut se muer en tablette, Apple semble s'être résolu à introduire de nouvelles interactions sur ses ordinateurs portables par l'intermédiaire d'une barre d'outils OLED dynamique capable d'afficher des touches virtuelles différentes en fonction des usages.

Le futur clavier du MacBook selon des visuels dévoilés par 9to5Mac

Des nouveaux MacBook très attendus

Comme en septembre avec la présentation de l'iPhone 7, la plupart des informations qui doivent être annoncées jeudi ont d'ores et déjà été éventées dans la presse. Apple devrait donner un coup de neuf au MacBook Pro qui n'a plus subi de mise à jour depuis mai 2015 et l'arrivée du MacBook Pro Retina 15 pouces. Le prix du ou des nouveaux modèles et leur date de sortie n'ont pas filtré. Ils auront la lourde tâche d'enrayer le déclin de la division ordinateurs du groupe, en berne depuis plusieurs trimestres.



Apple devrait aussi profiter de l'événement pour lever le voile sur de nouveaux MacBook Air, plus fins et plus racés, et mettre un terme à la version de 11 pouces qui n'est plus pertinente face à la gamme MacBook. Dans la lignée de la disparition du port jack sur l'iPhone 7, la nouvelle gamme devrait inaugurer une connectique épurée avec la suppression du port USB classique, du MagSafe magnétique et des prises Thunderbolt 2 au profit du connecteur universel USB-C via le protocole Thunderbolt 3.



La conférence est à suivre en direct jeudi à partir de 18h30 sur RTLFutur.