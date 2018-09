publié le 10/09/2018 à 16:24

La date est cochée de longue date par tous les technophiles. Apple organise sa keynote de rentrée ce mercredi 12 septembre à Cupertino (Californie) dans son campus flambant neuf Apple Park. Le menu de la conférence ne fait plus beaucoup de mystère. Il est désormais quasiment établi qu'Apple présentera trois nouveaux iPhone, les derniers détails de la mise à jour iOS 12, une nouvelle version de l'Apple Watch et sans doute la station de rechargement AirPower.



L'événement sera bien évidemment à vivre sur RTL Futur. Pour ne rien rater des annonces d'Apple, rendez-vous sur notre page consacrée à la keynote mercredi, dès la fin d'après-midi. Notre direct débutera un peu avant 19 heures (heure de Paris) puis vous retrouverez nos décryptages au fil de la soirée.

Comme chaque année, la keynote est aussi retransmise en direct vidéo sur le site d'Apple. Apple explique sur la page dédiée à l'événement que le flux sera accessible pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'iPod Touch utilisant Safari sous iOS 10 au moins et pour les utilisateurs de Mac via le navigateur maison d'Apple mis à jour avec macOS Sierra 10.12 et les versions ultérieures.

La conférence sera aussi proposée aux propriétaires d'Apple TV de deuxième génération et plus mises à jour avec la dernière version du logiciel tvOS via l'application dédiée "Apple Special Event". Les utilisateurs de PC et tablettes sous Windows 10 pourront la visionner en passant par le navigateur Edge. Le support est aussi annoncé pour les versions les plus récentes Google Chrome et Firefox. Le flux vidéo sera proposé à cette adresse.