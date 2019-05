publié le 23/05/2019 à 13:48

Depuis le début des années 1980, Apple organise au mois de juin sa Worldwide Developers Conference, une grande réunion qui rassemble durant plusieurs jours les développeurs et les entreprises de son écosystème. Après la keynote de présentation de l'iPhone, la WWDC s'est imposée comme le principal rendez-vous du calendrier du groupe. C'est là que sont notamment révélées les futures fonctions de l'iPhone.



La WWDC aura lieu cette année du 3 au 7 juin à San Jose, en Californie, à proximité du campus de l'entreprise. Apple a adressé les invitations à la presse mercredi 22 juin. L'événement sera inauguré lundi 3 juin par une keynote et un discours de Tim Cook qui passera en revue les prochaines orientations de la société. RTL Futur sera sur place pour vous faire vivre les annonces de l'intérieur.

La conférence des développeurs met plutôt l'accent sur les nouveautés logicielles. Apple devrait en profiter pour lever le voile sur la nouvelle version de son système d'exploitation mobile, iOS 13, mais aussi sur les logiciels du Mac, de l'Apple TV et sur son futur service de jeu vidéo mobile annoncé fin mars, Arcade.

Les futures fonctions de l'iPhone avec iOS 13

Les grandes lignes d'iOS 13 sont déjà connues. En attendant la prise en charge de la 5G par Apple en 2020, le futur iOS devrait accélérer les iPhone et iPad et corriger certains bugs. De nouvelles animations et un mode sombre accessible directement depuis le centre de contrôle devraient faire leur apparition dans l'interface utilisateur



Le mode multitâche devrait s'améliorer avec la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres déplaçables et superposables. Le clavier devrait autoriser l'écriture en swipe pour écrire en faisant glisser son doigt de touche en touche sans le décoller de l'écran. L'iPad devrait faire office de second écran pour le Mac pour libérer de l'espace sur l'écran de l'ordinateur.



Au niveau applicatif, Rappels devrait intégrer une "to do list" pour gérer plus facilement les tâches du jour. Temps d'écran permettra de limiter les appels autorisés aux enfants et Messages devrait gagner de nouvelles options de personnalisation pour afficher la photo et le nom de l'utilisateur dans les discussions de groupe. Le suivi des cycles menstruels devrait être proposé dans Santé.



La presse évoque aussi la possibilité qu'Apple combine les services Trouver mes amis et Trouver mon iPhone au sein d'une même application qui pourrait être associée à une balise physique à accrocher à des objets du quotidien. L'enceinte intelligente HomePod pourrait être mise à jour et proposer enfin un mode multi-utilisateurs.

Les nouveautés du Mac et de l'Apple Watch

L'édition 2019 de la WWDC devrait être l'occasion de découvrir les dernières avancées du projet Marzipan visant à unifier les systèmes de l'iPhone et du Mac. Certaines applications iOS pourraient être portées sur macOS pour que les ordinateurs de la marque à la pomme profitent du riche kiosque applicatif de l'iPhone. Certaines applications du Mac pourraient être proposées sur l'iPad Pro. Apple plancherait aussi sur une refonte de l'application Apple Music pour proposer un véritable programme pour le Mac.



La principale nouveauté attendue pour l'Apple Watch est l'intégration de l'App Store dans watchOS 6 afin de permettre aux utilisateurs de télécharger des applications directement dans leur montre connectée sans passer par l'iPhone. La Watch devrait aussi accueillir les mémos vocaux, les autocollants et Animojis et le suivi des cycles menstruels via l'application Santé.

Des nouvelles du projet Arcade

Trois mois après l'avoir annoncé au public, Apple devrait donner plus de détails sur le projet Arcade. Disponible à l'automne prochain, ce service permettra de jouer à volonté à des jeux vidéo premium et exclusif sans achats intégrés ni publicité sur l'iPhone et l'iPad moyennant un abonnement mensuel dont le prix n'a pas encore été révélé. Le catalogue des titres disponibles au lancement doit aussi être précisé.