Apple a donné rendez-vous à la presse dans une semaine pour sa keynote de rentrée. Mardi 10 septembre, à partir de 19 heures (heure française), au Steve Jobs Theater de l'Apple Park, à Cupertino (Californie), tous les regards seront braqués sur la présentation de la nouvelle génération de l'iPhone. Trois modèles devraient encore être dévoilés cette année, reprenant l'essentiel du design et des fonctionnalités du line up actuel, avec un appareil photo amélioré et une autonomie renforcée.

L'iPhone ne sera pas le seul produit au menu de la conférence. Apple ne manquera pas d'évoquer les évolutions de la prochaine version d'iOS, le système d'exploitation de l'iPhone, et de la première version d'iPadOS, sa déclinaison pensée pour les tablettes du groupe.

Un chapitre sera également consacré à l'Apple Watch, la montre connectée lancée en 2015 qui bénéficiera d'une nouvelle mise à jour. Apple pourrait aussi avoir quelques mots pour Arcade, son service de jeu vidéo mobile payant attendu dans les prochaines semaines. Il sera peut-être aussi question du MacBook Pro et de l'iPad Pro. De nouveaux modèles sont dans les cartons mais il faudra peut-être patienter jusqu'en octobre pour les découvrir.

Une nouvelle Apple Watch

Depuis le lancement de la montre connectée d'Apple en 2015, toutes ses évolutions ont été présentées en même temps que l'iPhone. L'Apple Watch Series 4 lancée l'an passé est le modèle le plus abouti du secteur avec son écran lumineux, sa compatibilité eSim qui l'émancipe totalement de l'iPhone et son suivi sportif très complet. Il n'est pas certain qu'Apple dispose de nouveautés suffisamment importantes pour justifier le lancement d'une nouvelle génération cette année.

Le groupe pourrait se contenter d'introduire de nouvelles versions de la montre en introduisant par exemple un boîtier en céramique ou un nouveau boîtier en titane, comme l'Apple Card. Apple pourrait aussi lancer le support de la fonction électrocardiogramme dans de nouveaux pays.

Un MacBook Pro 16 pouces

Ces dernières années, Apple a pris l'habitude de présenter ses nouveaux MacBook à l'occasion d'une conférence dédiée organisée en octobre. Cette année pourrait déroger à la règle alors que la rumeur se fait de plus en plus pressante sur la possibilité de voir un nouveau MacBook Pro 16 pouces annoncé simultanément à l'iPhone afin d'être disponible avant la fin de l'année.



Ce nouveau modèle serait doté d'un large écran quasiment sans bordures pour un encombrement équivalent à celui des modèles 15 pouces. Il s'agirait du plus grand ordinateur portable lancé par Apple depuis le MacBook Pro 17 pouces de 2011.



Apple aurait également décidé de mettre un terme aux dysfonctionnements récurrents du clavier papillon qui équipe ses ordinateurs portables actuels en revenant aux touches ciseaux qui équipaient ses anciens MacBook pour plus de fiabilité.

Un nouvel iPad Pro

La principale innovation des nouveaux iPhone pourrait également bénéficier aux prochains iPad Pro. Selon le site japonais MacOtakara, Apple devrait équiper la nouvelle génération de sa tablette professionnelle avec le même triple module photo que ses futurs smartphones. L'iPad Pro serait ainsi doté d'un ultra grand-angle en plus du grand angle et du téléobjectif habituels qui lui permettrait d'offrir plus de recul à ses utilisateurs lors de leurs prises de vue.



Apple pourrait aussi doter sa tablette d'un écran Oled en remplacement de la technologie Liquid Retina actuelle. L'iPad classique, de son côté, pourrait passer d'une diagonale d'écran de 9,7 à 10,2 pouces. Reste à voir si ces changements seront à l'honneur de la conférence du 10 septembre. Le site coréen The Elec croit savoir qu'il faudra plutôt patienter jusqu'à mars 2020 pour découvrir ces nouveaux iPad.

Des informations sur Apple Arcade

Apple devrait également apporter quelques précisions sur Apple Arcade dans la dernière ligne droite avant son lancement cet automne dans 150 pays. Présenté en mars dernier, Apple Arcade permettra d'accéder depuis l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV et le MacBook à un catalogue de jeux payants non violents, sans achats intégrés ni suivi publicitaire en échange d'un abonnement mensuel de 4,99 dollars. Plus d'une centaine de titres exclusifs sont attendus au lancement. Certains fonctionneront avec une manette de jeu, tous seront jouables hors-ligne.

iOS 13 et iPad OS

La keynote sera aussi le théâtre du lancement de la dernière version du logiciel de l'iPhone, iOS 13. Présenté en juin dernier à l'occasion de la WWDC, le nouvel OS doit ajouter un mode sombre, de nouvelles fonctions photo, un clavier "swipe", de nouveaux modes de navigation dans Plans, la fonctionnalité "Sign in with Apple" et tout un lot de nouveautés dans les iPhone compatibles, soit tous les iPhone ultérieurs à l'iPhone 6S.



Pour la première fois cette année, iOS sera accompagné par un système d'exploitation dédié à l'iPad. Présenté également lors de la WWDC, iPad OS est une version approfondie d'iOS 13 qui doit offrir à la tablette d'Apple de nouvelles fonctionnalités proches de celles d'un ordinateur portable (comme le copie- coller, l'affichage de plusieurs fenêtres côte à côte, la navigation à travers un gestionnaire de fichiers inspiré de celui du Mac ou la prise en charge des clés USB et cartes SD) afin de lui permettre de tirer profit de son écran plus grand et de la puissance de sa puce.