publié le 09/09/2019 à 20:05

C'est le grand rendez-vous de la rentrée pour les fans d'Apple et les technophiles. Le groupe informatique américain organise sa traditionnelle keynote mardi 10 septembre à Cupertino, en Californie, dans son campus Apple Park. L'essentiel des la conférence sera consacré à la présentation de l'iPhone 11 : trois éditions sont attendues cette année avec un appareil photo amélioré et une batterie plus performante. Il sera peut-être aussi question de nouveaux MacBook et iPad et des dernières nouveautés des logiciels qui animent tous ces produits.

L'événement sera bien évidemment à vivre sur RTL Futur. Pour ne rien rater des annonces d'Apple, rendez-vous sur notre page consacrée à la keynote mercredi, dès la fin d'après-midi. Notre direct débutera en fin d'après-midi. Puis vous retrouverez nos décryptages au fil de la soirée.

Pour la première fois cette année, Apple diffusera la conférence sur sa page YouTube afin de toucher une audience plus large qu'à l'accoutumée. Les annonces seront aussi à suivre sur le site d'Apple où un flux dédié sera proposé pour les utilisateurs d'appareils de la marque. La conférence sera également accessible depuis l'Apple TV.

> Apple Special Event — September 10, 2019