publié le 30/08/2018 à 19:02

Sans surprise, Apple a choisi la date du 12 septembre pour présenter la prochaine génération de l'iPhone. Habituée à organiser sa keynote de rentrée le deuxième mardi ou mercredi de septembre, la marque à la pomme à naturellement opté pour le mercredi suivant le 11 septembre, jour de commémoration des attentats de 2001 aux États-Unis.



Le groupe informatique a adressé ses invitations aux médias ce jeudi 30 août avec un visuel circulaire reprenant la forme du bâtiment principal de l'Apple Park, son nouveau campus californien, flanqué du slogan "Gather round", exprimant la notion de rassemblement.

L'événement aura lieu au Steve Jobs Theater de l'Apple Park à Cupertino pour la deuxième année consécutive. Le menu de la conférence ne fait plus vraiment mystère. Les différents rapports des analystes dessinent une nouvelle génération d'iPhone composée de trois modèles.

Il devrait vraisemblablement être question d'un iPhone XS à écran Oled de 5,8 pouces succédant à l'iPhone X actuel, d'un iPhone XS Plus Oled de 6,5 pouces aux dimensions inédites et d'un iPhone 9 à écran LCD de 6,1 pouces. Les trois modèles hériteraient des principales innovations de l'iPhone X (encoche, Face ID, double capteur photo arrière et Animojis).

Apple présentera les nouveaux iPhone le 12 septembre prochain Crédit : Apple

La keynote de rentrée devrait aussi être l'occasion pour Apple de dévoiler une nouvelle génération d'Apple Watch, sa montre connectée, qui pourrait voir son autonomie améliorée et supporter de nouvelles activités sportives. La station de chargement AirPower pouvant accueillir l'iPhone et l'Apple Watch devrait aussi être de la partie, tout comme iOS 12, le prochain système d'exploitation de l'iPhone. Rendez-vous mercredi 12 septembre pour découvrir ces nouveautés.