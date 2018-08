publié le 20/08/2018 à 19:16

Dans moins d'un mois, très probablement lors de la deuxième semaine de septembre, la communauté technophile aura les yeux rivés sur la Californie pour la keynote de rentrée d'Apple. L'événement devrait se dérouler pour la deuxième année consécutive au Steve Jobs Theater, l'auditorium situé à deux pas de l'Apple Park, le vaste campus inauguré par le groupe américain à Cupertino l'an passé.



Dans cette enceinte cylindrique d'un millier de places, Apple lèvera le voile sur la nouvelle génération de l'iPhone, le produit vedette du groupe, qui génère toujours plus de la moitié de son chiffre d'affaires malgré un prix en hausse au fil des ans et un recul des ventes mondiales de smartphones lors des vingt-quatre derniers mois.

Apple ne devrait pas dévoiler la date de la conférence avant la fin du mois d'août. Selon le site spécialisé Cnet, elle pourrait se tenir le mardi 12 septembre, car, depuis 2012, la marque organise toujours sa keynote de rentrée le deuxième mardi ou mercredi de septembre et il est peu probable qu'elle se risque à le faire le mardi 11 septembre, jour de commémoration des quatre attentats perpétrés aux États-Unis en 2001.

Les nouveautés de l'iPhone X généralisées

Un an après la présentation de l'iPhone X, le plus innovant depuis longtemps avec son nouveau design, son écran OLED, son système de navigation par gestes sans bouton principal et sa caméra frontale en 3D TrueDepth, Apple devrait généraliser les caractéristiques de ce modèle anniversaire, qui célébrait les dix ans de la sortie du premier iPhone.



Selon l'analyste taïwanais Ming-Chi Kuo, l'un des mieux informés sur l'actualité d'Apple, la firme de Cupertino prévoirait d'annoncer trois nouveaux modèles cette année. Les trois seraient équipés de la caméra TrueDepth, de la reconnaissance faciale Face ID, de la navigation par gestes, de la charge sans-fil et du design à encoche de l'actuel iPhone X. Ils seront tous propulsés par un nouveau processeur, la puce Apple A12 plus puissante et plus économe, et équipé de la prochaine version d'iOS annoncée plus stable que son aînée.

Deux iPhone OLED et un iPhone LCD

Trois tailles différentes seraient proposées, la gamme s'articulant ainsi : un iPhone XS à écran Oled de 5,8 pouces, un iPhone XS Plus à écran OLED de 6,5 pouces, un record pour l'iPhone, et un iPhone 9 à écran LCD de 6,1 pouces. Les deux premiers seraient vendus entre 800 et 1.000 dollars et pourraient être compatibles avec le stylet Apple Pencil de l'iPad. Le troisième, plus abordable, débuterait autour de 700 dollars. Selon le blog japonais Macotakara, ce dernier serait décliné dans de nouveaux coloris bleu, jaune, orange et taupe en plus du blanc et du noir.

Apple pourrait lancer de nouveaux coloris pour l'iPhone Crédit : PhoneArena.com

Rayon nouveautés toujours, Apple pourrait abandonner le port Lightning pour équiper les iPhone d'un port USB-C, comme sur les derniers MacBook, et réduire leur temps de chargement. Le support de deux cartes SIM pourrait aussi être proposé sur l'iPhone XS Plus dans certains pays, permettant de jongler entre un usage personnel et un mode professionnel.

Des annonces pour le MacBook et l'Apple Watch

Le programme de la conférence s'annonce chargé. Apple aurait aussi prévu de rafraîchir sa gamme d'ordinateurs portables MacBook. Selon le site taïwanais Digitimes, la marque à la pomme pourrait dévoiler un MacBook de 13 pouces d'entrée de gamme, équipé d'un processeur Kaby Lake 14 nm et vendu à partir de 1.200 dollars.



Comme chaque année depuis 2014, la keynote de septembre devrait accoucher d'une nouvelle génération d'Apple Watch. La quatrième version de la montre connectée d'Apple devrait être proposée en six modèles différents avec des bordures réduites et une plus grande surface d'affichage. Enfin, Apple devrait aussi profiter de l'événement pour lancer sa station de recharge sans-fil AirPower, capable d'accueillir plusieurs appareils, ainsi qu'une version améliorée de écouteurs sans-fil AirPods.