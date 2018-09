publié le 08/09/2018 à 11:27

Les anciens modèles d'iPhone seront aussi à l'honneur lors de la keynote de rentrée d'Apple. Mercredi 12 septembre, à Cupertino (en Californie), le groupe californien dévoilera la prochaine génération de son smartphone vedette. Il dissipera également les dernières zones d'ombres autour d'iOS 12, le nouveau système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad, qui sera déployé auprès du grand public dans la foulée de la conférence (à suivre en direct sur RTL Futur à partir de 19 heures, heure française).



Présentée pour la première fois lors de la conférence des développeurs Apple en juin, cette nouvelle mouture n'est pas la plus fertile en nouvelles fonctionnalités. L'an passé, Apple avait mis l'accent sur la réalité augmentée et apporté de grosses améliorations à la gestion du multitâche sur l'iPad. Entre temps, la marque à la pomme a essuyé de nombreuses critiques pour les bugs à répétition d'iOS 11 ces derniers mois.

Pour regagner la confiance de ses clients, Apple a mis entre parenthèses la course à l'innovation pour mieux se concentrer sur l'optimisation du logiciel. Les ingénieurs de l'entreprise se sont concentrés sur trois sujets : la stabilité et l'amélioration des performances, la lutte contre l'addiction aux smartphones et l'automatisation des tâches.

Des performances améliorées pour les anciens modèles

Après avoir été accusé d'avoir volontairement bridé les vieux iPhone pour inciter ses clients à passer aux modèles les plus récents, Apple fait amende honorable : iOS 12 va donner un coup de jeunes aux anciens modèles. La mise à jour supportera une génération de plus qu'iOS 11. Tous les iPhone et iPad lancés à partir de 2013 pourront en profiter. L'iPhone 5S et l'iPad Air voient ainsi leur durée de vie prolongée d'un an.



Dans le détail, l'iPhone 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X ainsi que l'iPad 5G 2017, Air, Air 2n Mini 2, Mini 3, Mini 4, Pro 9,7, Pro 10,5, Pro 12,9 et l'iPod Touch 6 pourront bénéficier de la mise à jour. Apple promet qu'iOS 12 accélérera les anciens modèles. Sur le papier, un iPhone 6 sera capable de lancer les applications 40% plus rapidement, d'ouvrir le clavier 50% plus vite et de déclencher l'appareil photo 70% plus promptement.

Des options pour déconnecter

Ces derniers mois, de nombreuses personnalités de la Silicon Valley ont critiqué les effets néfastes des mécanismes d'addiction mis en place par les designers des applications les plus populaires. Depuis, le bien-être numérique des utilisateurs est devenu un argument marketing pour les géants du Web. Comme Facebook et Google, Apple en a fait son nouveau cheval de bataille. iOS 12 va introduire plusieurs outils permettant de mieux contrôler ses usages et modérer les comportements addictifs.



Un mode "ne pas déranger" permettra par exemple de bloquer les notifications reçues pendant la nuit pour les découvrir seulement à une heure prédéfinie. Le blocage pourra être décidé en fonction d'une plage horaire ou d'un lieu : toute la nuit, au bureau, jusqu'à tel événement de l'agenda, etc.



Avec la fonction "Temps d'écran", l'iPhone avertira désormais son propriétaire du temps qu'il passe chaque jour et chaque semaine sur chaque application, quelles sont les plus utilisées et celles qui délivrent le plus de notifications. Ce dernier pourra en retour fixer des limites de temps d'utilisation quotidienne pour chaque application ou catégories d'applications. Les parents pourront aussi limiter le temps passé par leurs enfants sur certaines applications via le partage familial.



Enfin, une option permettra de grouper les notifications pour empiler les alertes venant d'une même application, d'un même rendez-vous, ou d'un même groupe, afin de les développer plus tard dans la journée.

Des avatars animés à son image

Lancés exclusivement sur l'iPhone X l'an passé, les Animojis devraient être proposés sur les trois modèles d'iPhone commercialisés cette année. Plusieurs personnages vont venir gonfler les rangs de ces avatars animés singeant les expression de l'utilisateur à utiliser dans les messages : le koala, le T-Rex, le fantôme et le tigre.



Il sera également possible de créer des Memojis à son effigie en personnalisant la forme et la couleur du visage, la coupe de cheveux, la pilosité faciale et le maquillage pour partager ensuite des captures de ces personnages animés suivant les mouvements du visage avec ses contacts.

Des appels FaceTime à plusieurs

Sept ans après sa création, l'application FaceTime va autoriser les appels groupés à nombreux, une fonction très demandées par les utilisateurs. L'application de vidéo conférence pourra réunir jusqu'à 32 participants au sein d'une même conversation. Les discussions pourront être initiées via Messages avant de basculer facilement sur FaceTime et la taille des vignettes des participants s'agrandira lorsqu'ils prendront la parole.

Plus besoin de remplir les codes reçus par SMS

La prochaine version d'iOS permettra aussi de s'épargner une tâche assez fastidieuse, et néanmoins nécessaire. Lorsque le compte d'une application est configuré sur l'authentification à deux étapes, pour plus de sécurité, un code de vérification envoyé par SMS doit être renseigné en plus du mot de passe habituel pour se connecter. Avec iOS 12, ce code sera proposé automatiquement comme une suggestion dans l'interface du clavier afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à le taper manuellement.

De nouvelles fonctions de réalité augmentée

Un an après le lancement de sa première plateforme de développement de la réalité augmentée, Apple va permettre à plusieurs utilisateurs d'évoluer au sein d'une même expérience tirant profit de cette technologie superposant des éléments virtuels dans le monde réel. Plus de détails devraient être apportés mercredi. On sait déjà qu'une application Mesure va permettre de prendre les dimensions des objets réels directement avec la caméra de l'iPhone et de l'iPad.

Siri plus présent

Distancé par Google dans l'apprentissage automatique, Siri va gagner de nouvelles fonctions pour mieux s'intégrer à l'utilisation quotidienne de l'iPhone. L'utilisateur pourra créer des raccourcis vocaux vers Siri directement dans les applications pour obtenir plus rapidement des informations, par exemple un itinéraire en prononçant simplement "Retour maison" en sortant du bureau.



Des séries de raccourcis pourront être prédéfinies pour créer des chaînes d'actions mêlant plusieurs applications. Siri ira chercher les informations dans l'agenda de l'utilisateur pour coller au mieux à ses attentes.

Moins de publicités et de tracking sur Safari

Enfin Apple continue de faire la chasse aux publicités sur mobile. Un an après s'être attaqué aux cookies, le navigateur Safari bloquera le pistage des boutons "Like" et "Share" disposés sur les sites Internet. Le navigateur avertira l'utilisateur lorsqu'une application tentera d'accéder à ses données par ces modules sociaux.



Safari présentera aussi seulement des informations simplifiées du système pour mettre à mal le suivi via la technique du "finger print", utilisée par les publicitaires pour suivre les traces laissées par les internautes avec un navigateur Web.



Enfin, Safari permettra de générer, remplir automatiquement et stocker des mots de passe forts. Le navigateur vérifiera si des mots de passe ont été réutilisés pour inciter les internautes à ne pas les utiliser sur plusieurs services afin de réduire le risque d'être touché en cas de faille de sécurité

La bêta publique est déjà disponible

Si vous ne voulez pas patienter jusqu'à mercredi soir, iOS 12 est déjà accessible en version bêta pour tous les clients d'Apple désireux d'essayer les nouveautés du nouvel iOS avant son déploiement officiel. Cette version n'est pas définitive et est susceptible de comporter des bugs qui seront corrigés jusqu'à la version finale. On vous explique comment la télécharger.