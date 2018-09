publié le 06/09/2018 à 15:28

Apple a donné rendez-vous à la presse mercredi 12 septembre pour sa keynote de rentrée. À partir de 19 heures, heure française, au Steve Jobs Theater de l'Apple Park à Cupertino (Californie), tous les regards seront évidemment braqués vers la présentation de la nouvelle génération d'iPhone. Selon toutes vraisemblances, trois nouveaux modèles reprenant le design et les principales fonctions de l'iPhone X seront présentés. Il sera aussi question de la prochaine version d'iOS, le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad, qui promet de faire oublier les ratés d'iOS 11 en donnant une seconde jeunesse aux appareils compatibles.



Un chapitre sera également consacré à l'Apple Watch, la montre connectée du groupe lancée fin 2014 qui bénéficiera de sa quatrième mise à jour d'envergure, et son système d'exploitation watchOS, cinquième du nom. Il est quasiment certain qu'Apple aura aussi quelques mots pour le chargeur par induction AirPower qui doit pouvoir accueillir plusieurs appareils Apple en même temps. Pour les MacBook et l'iPad Pro, rien n'est moins sûr en revanche. Il faudra peut-être patienter jusqu'à octobre pour découvrir leurs mises à jour.

Une quatrième génération d'Apple Watch

Ce n'est pas le produit le plus populaire d'Apple mais l'Apple Watch continue de creuser son sillon. Quatre ans après son lancement, la montre connectée de la marque à la pomme ne connaît pas la crise. Elle est de loin la smartwatch la plus prisée du marché. Plus intuitive que ses concurrentes, elle fut également l'an dernier l'une des premières à profiter d'une connexion cellulaire propre, lui permettant de passer des appels et d'envoyer des messages sans avoir besoin d'être connectées à un iPhone.

Toujours étanche et proposée en deux tailles, la quatrième génération devrait proposer le même boîtier avec couronne digitale et bouton latéral, mais elle devrait offrir un affichage plus grand grâce au rétrécissement des bordures. La résolution devrait être augmentée, passant de 312 x 390 pixels à 384 x 480 pixels. Cela permettrait à Apple d'afficher davantage d'informations sur l'écran d'accueil. Certaines sources évoquent la présence de huit complications à l'écran, contre trois pour l'Apple Watch Series 3.

Visuel supposé de l'Apple Watch Series 4 publié sur le site spécialisé 9to5Mac Crédit : 9to5Mac

Selon le site spécialisé 9to5Mac, qui a publié un visuel supposé de la nouvelle Watch, la montre devrait aussi accueillir un nouveau micro améliorant la qualité des appels. Les autres changements auront trait à la nouvelle version de watchOS, qui doit introduire un mode talkie walkie, des notifications interactives, une application Podcasts, l'affichage des pages Web et de nouveaux suivis d'activités sportives.

La station de recharge sans-fil AirPower

Annoncé l'an dernier en même temps que l'iPhone 8 et l'iPhone X, le chargeur par induction AirPower devait être lancé officiellement cette année. Ce support de recharge par induction doit pouvoir accueillir jusqu'à trois appareils Apple en même temps, comme un iPhone (à partir de l'iPhone 8), une Apple Watch (à partir de la Series 3) et des écouteurs sans-fil AirPods. Il serait doté d'une puce permettant de faire communiquer les terminaux entre eux pour optimiser la gestion de l'énergie.

La station de recharge sans-fil AirPower a été présentée pour la première fois en septembre 2017 Crédit : AFP

Selon les informations de Bloomberg, la conception du produit a pris du retard en raison des risques de surchauffe provoquée par la charge simultanée de plusieurs appareils. Le tapis de recharge est en effet composé de plusieurs capteurs adaptés aux différents produits compatibles. Des sources chinoises avancent un prix d'environ 150 dollars au lancement. Des produits concurrents sont déjà commercialisés pour des tarifs légèrement inférieurs à 100 euros.

De nouveaux AirPods

Lancées en 2016, les oreillettes sans-fil d'Apple (179 euros) ont largement dépassé les railleries initiales sur leur design original pour séduire un public de plus en plus large en raison de leur simplicité d'utilisation et de leur forte autonomie. Apple pourrait profiter de sa keynote de rentrée pour lancer la deuxième version du produit.

Les écouteurs sans-fil AirPods d'Apple sont vendus 179 euros Crédit : AFP

Pas de changement à prévoir au niveau du design, la grande nouveautés serait la compatibilité du boîtier de rechargement avec la norme QI de charge par induction. Cela permettrait notamment aux AirPods de faire le plein d'énergie sur la station AirPower. Les écouteurs pourraient aussi accueillir une nouvelle puce améliorant leurs performances sans-fil. Rendez-vous mercredi pour découvrir ces nouveaux produits à partir de 19 heures sur RTL Futur.