publié le 05/09/2018 à 21:24

Dans moins d'une semaine, Apple lèvera le voile sur la prochaine génération de l'iPhone. La marque à la pomme a officialisé la tenue de sa keynote de rentrée mercredi 12 septembre à Cupertino. Pour la deuxième année d'affilée, l'événement aura pour théâtre le Steve Jobs Theater de l'Apple Park, le nouveau campus inauguré par le groupe l'année passée. Les annonces seront à suivre en direct à partir de 19 heures (heure française) sur RTL Futur.



À quelques jours du rendez-vous, le menu de la conférence ne fait plus beaucoup de mystère. Il est quasiment établi qu'Apple présentera trois nouveaux iPhone, ainsi qu'une nouvelle version de la montre connectée Apple Watch et très probablement la station de chargement sans-fil polyvalente AirPower. Il pourrait aussi être question d'un nouveau modèle d'iPad Pro voire d'une mise à jour de la gamme MacBook.

Après avoir présenté l'iPhone X comme l'iPhone du futur, Apple devrait généraliser ses principales innovations sur les nouveaux modèles tout en essayant de prouver qu'elle est toujours capable de surprendre en les agrémentant de fonctionnalités répondant aux nouvelles attentes des consommateurs. Un an après avoir franchi la barre symbolique des 1.000 euros, Apple est aussi attendu sur leurs prix, qui pourraient battre de nouveaux records.

RTL Futur fait le point sur les nombreuses rumeurs qui agitent la presse spécialisée et dessinent les contours des smartphones les plus attendus de l'année.

1 - Combien d'iPhone seront présentés cette année ?

L'an passé, Apple avait commercialisé trois iPhone : deux évolutions de l'iPhone 7 et un iPhone particulièrement innovant, l'iPhone X, pour marquer le dixième anniversaire de son smartphone vedette. Selon les indiscrétions de la presse spécialisée, Apple a l'intention de lancer trois iPhone cette année, deux modèles haut de gamme et un plus accessible.



Les trois modèles se distingueraient surtout par leur format, la cuvée 2018 s'articulerait ainsi :

- un iPhone à écran Oled de 5,8 pouces (le successeur de l'iPhone X actuel)

- un iPhone à écran Oled de 6,5 pouces (une version phablette de l'iPhone X actuel)

- un iPhone à écran LCD de 6,1 pouces (une version plus abordable de l'iPhone X actuel).

A quoi pourrait ressembler le casting de l'iPhone en 2018

2 - Quels seront leurs noms ?

Jusqu'à l'iPhone 7, en 2016, Apple avait l'habitude de lancer une gamme d'iPhone "s" les années impaires. Ces appareils constituaient une version améliorée des modèles lancés l'année précédente, les années paires. L'an passé, l'entreprise californienne est passée directement de l'iPhone 7 à l'iPhone 8 sans passer par l'iPhone 7s. Elle a aussi introduit l'iPhone X pour célébrer les dix ans du produit.



Selon les principaux sites spécialisés, Apple devrait réintroduire la gamme "s" cette année. Cette dernière serait ainsi composée de l'iPhone XS (avec un écran de 5,8 pouces) et de l'iPhone XS Plus (avec écran de 6,5 pouces). Une fuite dans la presse spécialisée américaine accrédite d'ailleurs cette version. Le troisième appareil pourrait être l'iPhone 9, car il se situerait un ton en-dessous des deux autres et semblerait ainsi prendre la suite logique de l'iPhone 8, avec lequel il partagerait un écran LCD.

Visuel suppose´ des prochains iPhone XS publie´ par 9to5mac Crédit : 9to5Mac

3 - Avec quel design ?

Apple devrait entrer dans une nouvelle ère en matière de design. Les trois modèles présentés cette année devraient généraliser l'esthétique de l'iPhone X et son encoche caractéristique. Le format en vigueur depuis l'iPhone 6 devrait être définitivement enterré. Les trois modèles devraient ainsi être dotés d'un écran intégral surmonté d'une encoche. Ils ne devraient pas embarquer de bouton d'accueil principal, ce qui signifie qu'ils se contrôleront seulement avec des gestes, comme l'iPhone X.

> iPhone 2018 3D print mock-up

Les deux modèles les plus chers devraient profiter d'un pourtour en acier inoxydable et le modèle le plus abordable d'un cerclage en aluminium. Leurs châssis devraient faire la part belle au verre au dos afin de permettre la charge sans-fil. À l'arrière toujours, les deux modèles XS devraient profiter de deux caméras, contre une pour l'iPhone 9.

4 - Et quelles nouveautés ?

La généralisation du design sans bord de l'iPhone signifierait l'abandon des boutons sur la dalle de l'iPhone. Exit, donc, le traditionnel bouton "home", et place à la navigation gestuelle de l'iPhone X. Le système de reconnaissance faciale Face ID remplacerait aussi définitivement le lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Apple dirait aussi adieu à la technologie d'écran 3D Touch, en vigueur depuis l'iPhone 6, trop coûteuse à produire.



En plus du design de l'iPhone X, les trois modèles devraient profiter de la charge sans-fil par induction. Les iPhone Oled pourraient profiter d'un port double SIM, permettant de jongler entre une puce professionnelle et une puce personnelle, une première dans l'histoire de l'iPhone. L'iPhone 9 serait quant à lui décliné dans de nouveaux coloris bleu, jaune, orange et taupe en plus du blanc et du noir.

Apple pourrait lancer un iPhone à écran LCD proposé dans de nouveaux coloris en septembre Crédit : 9to5Mac

Les nouveautés devraient être moins marquées que l'an passé. Les trois modèles devraient surtout profiter de la nouvelle puce Apple A12, avec une quantité de mémoire plus importante (l'iPhone X embarquait 3 Go de RAM) et une autonomie renforcée pour les iPhone XS. Ces deux modèles devraient toujours proposer entre 64 et 512 Go d'espace de stockage. L'iPhone 9 se contenterait pour sa part de 64 ou 256 Go. Selon certaines sources, Apple pourrait proposer des chargeurs USB-C vers Lightning plus puissants à l'achat.



Les autres nouveautés seront liées à l'introduction d'iOS 12. La prochaine version du système d'exploitation de l'iPhone doit introduire de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée, à travers l'ARKit 2, et des fonctionnalités permettant une meilleure gestion des notifications et du temps passé sur son iPhone. iOS 12 ne sera pas exclusif aux nouveaux modèles mais ces derniers seront les plus optimisés pour le faire tourner, même si Apple a promis que cette version serait plus stable que la précédente pour tous les modèles éligibles.

5 - Pour quels prix ?

Proposé à partir de 1.159 euros, l'iPhone X avait largement dépassé la barre symbolique des 1.000 euros et inauguré l'ère des smartphones très haut de gamme. Apple a ouvert la voie à d'autres constructeurs (Samsung et Oppo notamment) qui n'ont pas manquer de proposer des modèles proches de ce tarif exorbitant.



Les analystes ne voient pas forcément Apple battre de nouveaux records cette année. La gamme devrait s'étaler sur trois niveaux. Moins bien équipé que les deux modèles à écran Oled, l'iPhone 9 à écran LCD pourrait être vendu entre 600 et 700 dollars. L'iPhone XS de 5,8 pouces pourrait s'afficher entre 800 et 900 dollars et son grand frère XS Plus entre 900 et 1.000 dollars.

6 - Et quelle date de commercialisation ?

L'iPhone X 2018 devrait être disponible plus rapidement que son prédécesseur qui avait mis plusieurs semaines avant de débarquer en boutique. Selon les dernières informations de la presse spécialisée, les précommandes de l'iPhone 9, de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Plus devraient débuter deux jours après la keynote, le 14 septembre, et les premières livraisons seraient honorées en magasin avant fin septembre.