Kevin Mayer, le patron de TikTok nommé en juin dernier, démissionne

et AFP

publié le 27/08/2020 à 09:56

Le PDG de TikTok Kevin Mayer a annoncé mercredi 26 août qu'il quittait le très populaire réseau social, dans un communiqué. Nommé en juin de cette année dans l'optique d'apaiser les relations avec le gouvernement américain, cet Américain de 58 ans, quitte donc la présidence de l'application chinoise, propriété du groupe ByteDance.

Sa démission intervient après les décisions prises par le président américain Donald Trump à l'encontre de l'application de partage de vidéos, qu'il accuse d'espionnage au profit de Pékin. "C'est le cœur lourd que je vous annonce que j'ai décidé de quitter l'entreprise", a écrit Kevin Mayer, dans une lettre à ses employés.

Le succès de TikTok s'est construit autour d'outils de création et de partage de vidéos courtes et décalées. Elles sont diffusées par des algorithmes en fonction des goûts non des contacts.