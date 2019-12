Kaspersky invente la bague qui remplace vos empreintes digitales

publié le 08/12/2019 à 07:12

L'entreprise Kasperky s'interroge sur la vulnérabilité des nos données biométriques, notamment celle de nos empreintes digitales. Et cette bague a pour but de les remplacer pour nous identifier, à la place des mots de passe, par exemple pour déverrouiller notre smartphone, notre ordinateur voire dans certaines entreprises pour ouvrir des portes.

Evidemment ces données biométriques sont par définition toujours sur nous mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent être dérobées. Les bases de données où elles sont stockées peuvent être piratées et nos empreintes volées. En 2015 aux Etats-Unis, 5 millions et demi d'empreintes ont été subtilisées et cette année, une base de donnée de la police britannique contenant les empreintes d'un million de personnes a été découverte. N'importe qui pouvait s'en servir.

Avec ces données volées, on peut reconstituer des empreintes et les utiliser même si on n'en est pas le propriétaire avec des conséquences facilement imaginables : si les pirates mettent la main sur les données biométriques qui permettent d'avoir accès à des comptes bancaires, ils pourront facilement faire des virements et vider ces comptes. Et à la différence des mots de passe qu'on peut changer quand ils sont corrompus, les empreintes ne peuvent pas être modifiées, elles resteront toujours les mêmes.

D'où l'idée pour Kaspersky de cette bague. On grave dessus en 3D une empreinte digitale fictive, pas celle de l'utilisateur, qui va l'utiliser pour s'authentifier. Au lieu d'enregistrer l'empreinte de son doigt dans les paramètres de sécurité de son ordinateur ou de son smartphone, il utilisera celle de sa bague. En cas de vol de cette empreinte il n'aura qu'à prendre une autre bague, avec une nouvelle empreinte.

Cette bague a été conçue par un joaillier. La partie supérieure est faite d'une sorte de caoutchouc qui rappelle un peu la peau et qui permet de bien positionner la bague pour la faire coïncider avec le lecteur d'empreintes, qu'il soit sur votre smartphone ou sur l'ordinateur.