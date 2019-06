publié le 06/06/2019 à 18:32

Si l'été est la meilleure période de l'année pour observer les étoiles, juin est le mois idéal pour apercevoir Jupiter. Cette dernière est la plus ancienne et la plus volumineuse planète de notre système solaire. Son rayon est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Et il faudrait 1.300 planètes Terre pour la remplir.



D'après la NASA, qui dévoile chaque mois sur Twitter les évolutions de l'espace, Jupiter sera à l'apogée dans le ciel nocturne. Visible à l’œil nu dès le crépuscule et pendant toute la nuit, l'agence spatiale conseille d'utiliser des jumelles ou un petit télescope pour une meilleure précision. Car, proche de la planète, il sera possible d'apercevoir les satellites naturels de Jupiter, ainsi que les nuages en bandes qui l'entourent.

Ce mois-ci, également, Mars et Mercure apparaîtront côte à côte juste après le coucher du soleil, mais seulement les 17 et 18 juin prochain. Les planètes seront visibles pour les très bons yeux, et ceux qui habitent le plus au Nord seront avantagés.

What's Up for June? ¿ Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) 3 juin 2019