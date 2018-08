Juillet-août 2064 : la première édition des Jeux NanOlympiques

publié le 06/08/2018 à 09:41

Rome. Juillet 2064. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été a eu lieu en grande pompe dans le mythique Stadio Olimpico di Roma. Avec des champions aux allures assez peu académiques. Vous trouviez là des perchistes sur des jambes artificielles, des lanceurs de poids dans des armures à la Iron Man (des exosquelettes) et des nageurs à la musculature hors-norme.



Chaque morphologie correspond à une compétence en particulier. Les laboratoires pharmaceutiques et les start-up spécialisées dans le séquençage de l'ADN et les nano-technologies ont mis la main sur les athlètes pour en faire ce qu'elles appellent des "enhanced champions" : des athlètes augmentés grâce à des produits chimiques ou grâce à des machines. On a alors parlé des jeux NanOlympiques.

La compétition olympique est donc devenue un travail d'équipe entre des chercheurs, des ingénieurs et des sportifs. On choisit les athlètes pour leurs capacités physiques dans une discipline bien précise et, ensuite, on développe les performances.

PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.

