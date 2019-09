Jetson, le laser qui nous identifie grâce à nos battements de cœur

publié le 15/09/2019 à 08:30

Jetson, ce tout nouveau laser infrarouge peut nous reconnaître grâce à nos battements de cœur, même à travers nos vêtements... enfin une chemise ou un t-shirt, à la rigueur une veste... mais pour l'instant pas à travers une grosse doudoune d'hiver !

Comme on a chacun nos empreintes de doigts, notre propre iris de l’œil, on a notre propre signature cardiaque. Elle est déterminée par la forme, la taille, la position, le rythme de notre cœur et toutes ces données varient en fonction de la personne. L'avantage par rapport aux autres données biométriques comme le doigt, l’œil, la forme du visage, cette innovation fonctionne à distance, jusqu'à 200 mètres. Et ni l'accélération, ni le ralentissement des battements du cœur ne changent notre signature cardiaque. Un des chercheurs qui travaillent sur le sujet estime que la précision atteint aujourd'hui 95%.

Le Jetson est en phase de test et le principal obstacle à son fonctionnement pour le moment est que la mesure prend une bonne trentaine de secondes, sur une personne immobile. En plus, pour que le système soit vraiment opérationnel, il faudrait constituer une base de données. Elle stockerait les signatures cardiaques de chacun pour qu'on puisse comparer une mesure avec celles qu'on a en stock et ainsi identifier une personne. L'armée américaine collecte régulièrement des données biométriques en Irak et Afghanistan et pourrait y ajouter la signature cardiaque mais il y a des étapes sur la protection des données à franchir avant d'en arriver à la constitution d'une telle base de données.

D'après les concepteurs, le Jetson pourrait également permettre d'identifier à la volée dans un service d'urgence les personnes ayant des problèmes cardiaques. Au même titre que nos empreintes digitales ou notre Iris, la signature cardiaque pourrait aussi servir à déverrouiller des portes ou servir de mot de passe. il y a déjà eu des expérimentations.