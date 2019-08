Jean-Loup Chrétien : le premier Français à aller dans l'espace

publié le 05/08/2019 à 08:30

À son retour de l'espace, Jean-Loup Chrétien a les honneurs du Kremlin. Il est élevé au rang de héros de l'Union soviétique et se voit décerner l'ordre de Lénine. Pour le Français, l'aventure aux pays des Soviets a commencé deux ans plus tôt. "Ça a été une surprise cette sélection pour partir à Moscou, alors qu'on avait tous été un peu préparés à Houston."

Direction donc la Cité des étoiles, là où se forme l'élite des conquérants de l'espace. Mais quand Jean-Loup Chrétien et sa doublure, Patrick Baudry, débarquent à Moscou, l'URSS a envahi l'Afghanistan quelques mois auparavant.

La situation internationale est tendue. "Nous avions quand même été appelés par notre ambassadeur quinze jours après notre arrivée à la Cité des étoiles, qui nous avait dit 'ne défaites pas trop vos valises, je crois qu'on va me demander de vos rapatrier."

Ils avaient visiblement des consignes qui étaient : 'vous ne parlerez que russe avec vos collègues français' Jean-Loup Chrétien





Dans cette URSS brejnévienne, Jean-Loup Chrétien découvre un monde inconnu dans lequel les portraits de Lénine ornent les murs. Ils plongent tout de suite dans le grand bain. "On n'était pas encore très très bon en russe quand on est arrivés. Même s'ils (les russes) étaient capables de parler une autre langue, ils avaient visiblement des consignes qui étaient : 'vous ne parlerez que russe avec vos collègues français.'"

Après deux ans d'entraînement, Jean-Loup Chrétien s'envole pour Saliout 7. Son séjour y dure une semaine et pour la première fois un Français fait visiter une station spatiale aux téléspectateurs. Le spationaute est l'invité du journal de TF1, à 300 kilomètres au-dessus de nos têtes.

Jean-Loup Chrétien a été très apprécié à Moscou lors de son premier séjour. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev donne son accord pour une deuxième mission franco-soviétique. Et trois ans plus tard, le Français passe un mois dans la nouvelle station Mir et réalise sa première sortie dans l'espace : le Graal pour les astronautes.

"On m'avait dit : 'tu verras quand t'es dehors on s'accroche au bastingage parce qu'on ne se sent pas tellement à l'aise'. Et j'étais avec un cosmonaute russe qui avait comme moi le même passé de pilote de chasse qui vole à l'endroit, à l'envers, en piqué, dans toutes les positions possibles et imaginables qui fait que lui comme moi n'avons absolument pas eu cette sensation. Quand on se retrouve à l'extérieur, on a très vite l'impression d'être en maillot de bain dans l'espace."



Quelques jours après, le spationaute s'entretient avec le président François Mitterrand qui réalise que la station Mir tourne très très vite au-dessus de nos têtes.

Une retraite entre passions et voyages

Jean-Loup Chrétien gardera de ses trois séjours dans l'espace ses longues heures à regarder la planète d'en haut. "Le meilleur balcon pour voir était le cockpit de la navette et alors là, il fallait glisser sa tête entre les pieds ou les bras et en dessous c'est superbe."



C'est en Bretagne que Jean-Loup Chrétien vit désormais. Il se consacre à ses deux passions l'orgue et les avions. Il voyage souvent entre la Russie et les États-Unis pour rencontrer les astronautes et cosmonautes qu'il a côtoyés lors de ses séjours autour de la Terre.