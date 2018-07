publié le 30/11/2016 à 10:37

Les ondes radio sont le fruit de recherches effrénées d'une poignée de scientifiques du XIXe siècle. Le pionnier en la matière est un indien et s'appelle Jagadish Chandra Bose, né il y a 158 ans, le 30 novembre 1858, dans la province du Bengale (Bengladesh aujourd'hui) et fils d'un magistrat de Fadipur.



Dès son adolescence, le jeune homme va se consacrer aux études, et sera un brillant diplômé de l'université de Calcultta, avant de rejoindre le prestigieux Christ's College de Cambridge pour étudier la physique et avoir comme professeur John Rayleigh, prix Nobel de physique en 1904, parmi d'autres mentors devenus illustres. Dès son diplôme en poche, Jagadish Chandra Bose rentre à Calcutta afin d'enseigner au Presidency College, où il enseignera durant 30 ans.

À son arrivée en poste, il refuse de toucher son salaire, protestant contre le fait qu'il soit deux fois inférieur à celui des professeurs britanniques. Il se présentera ainsi durant trois ans chaque jour à son poste, sans jamais manquer une journée, si bien que la direction finira par aligner son salaire sur celui de ses collègues, avec effet rétroactif. De 1894 à 1900, Jagadish Chandra Bose fait une série de travaux pionniers sur les ondes électromagnétiques, avant Marconi qui est crédité cependant pour cette invention. En effet, en novembre 1894, Bose effectue sa première démonstration publique des ondes, les utilisant pour faire sonner une cloche à distance et pour faire exploser une charge de poudre.

En 1896, le Daily Chronicle of England informe ses lecteurs que : "l'inventeur a transmis des signaux à une distance d'environ un mile et ainsi fourni par suite la première démonstration des applications pratiques de cette nouvelle théorique merveilleuse". Sans réel intérêt pour l'application commerciale éventuelle de sa découverte, Bose change de domaine de recherche et se tourne vers un autre de ses centres d'intérêt de longue date, la physiologie végétale. L'empire britannique le décorera à plusieurs reprise, jusqu'à en faire Lordaprès sa retraite.

