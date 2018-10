publié le 31/10/2018 à 19:02

Quelques heures après la présentation du nouveau MacBook Air et de l'iPad Pro actualisé, Apple a diffusé auprès du grand public la première mise à jour d'envergure d'iOS 12. Baptisée iOS 12.1, cette nouvelle version du système d'exploitation mobile de la marque à la pomme sonne l'arrivée de 70 nouveaux emojis dans l'alphabet illustré du clavier de l'iPhone. La liste complète est à retrouver sur le site Emojipedia.



Les fans de l'écriture imagé vont pouvoir profiter de nouvelles variations du genre humain avec des personnages roux, chauves, aux cheveux bouclés, crépus ou gris, de nouvelles déclinaisons de super-héros et super-vilains et de nouvelles représentations des émotions.

Apple ajoute notamment un emoji "woozy face", inspiré de l'expression anglo-saxonne désignant l'état d'une personne "dans les vapes", quelque part entre l'ivresse et l’hébétement. Parmi les nouveaux venus figurent aussi une dizaine d'animaux, quelques aliments et certains éléments de l'anatomie comme le pied, la jambe, la dent ou l'os.

70 nouveaux emojis arrivent dans l'iPhone avec iOS 12.1 Crédit : Emojipedia

La mise à jour introduit également plusieurs fonctionnalités pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, comme la possibilité de passer des appels FaceTime en groupe et de régler l'intensité de la profondeur de champ de l'appareil photo après une prise de vue en mode portrait. Cette dernière option est seulement proposée aux possesseurs d'iPhone les plus récents, à savoir les iPhone Xr, Xs et Xs Max.