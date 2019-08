publié le 19/08/2019 à 21:07

Niché au pied du Langjökull, deuxième plus grand glacier d'Islande dans l'ouest de l'île, le champ de lave de Lambahraun a été durant trois semaines en juillet le terrain de jeu d'une quinzaine de scientifiques et ingénieurs envoyés par l'agence spatiale américaine.

"C’est un terrain comparable à celui de Mars, il permet de bien préparer l’exploration, l’apprentissage de la conduite de rovers martiens et de faire une série de tests pour la science", explique Adam Deslauriers, un des responsables de l’entreprise Mission Control Spacec Services à franceinfo.

Le robot est un prototype d'astromobile, un "véhicule conçu pour explorer la surface d’une autre planète", conçu par une société canadienne. Il se déplace grâce à quatre roues motrices. À l'intérieur, un ordinateur, des instruments scientifiques, des capteurs 3D et une caméra avec deux objectifs.

"Nous obtenons exactement le type de motifs et de transports de matériaux que les scientifiques souhaitent voir", souligne sur place, bonnet vissé sur le chef, Adam Deslauriers, responsable espace et instruction pour Mission Control Space Services. Cette société canadienne basée à Ottawa a été mandatée par la NASA pour tester un prototype d'astromobile dans le cadre du projet SAND-E (Navigation semi-autonome pour les environnements détritiques).

Un sol comparable à celui de la planète rouge

La minéralogie en Islande est très similaire à celle que nous trouverions sur Mars", observe Ryan Ewing. Le professeur en géologie et géophysique à l'Université A&M de Texas aux États-Unis fait notamment référence aux nombreuses roches sombres, dites mafiques, c'est-à-dire riches en magnésium et en fer comme les olivines et pyroxènes déjà trouvées sur Mars.

Mission Control doit revenir en Islande pour de nouveaux tests robotiques à l'été prochain avant le lancement de la mission "Mars rover" par la NASA prévu entre le 17 juillet et le 5 août 2020.