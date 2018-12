publié le 22/09/2018 à 08:35

Le lancement des nouveaux iPhone vient ponctuer une séquence faste pour la téléphonie mobile. Avant la marque à la pomme, de nombreux constructeurs ont profité de la fin de l'été pour commercialiser de nouvelles références pour la rentrée scolaire, une période traditionnellement propice au renouvellement des smartphones.



D'abord Samsung, avec le dernier-né de la gamme Galaxy Note, taillée pour les amateurs de très grands smartphones. Puis Huawei, par l'intermédiaire de sa filiale Honor, qui a profité du salon IFA de Berlin pour renforcer son catalogue avec un mobile taillé pour les jeux vidéo, en attendant de lancer son prochain smartphone surpuissant mi-octobre, le Mate 20.

Inspirées par le succès de Huawei, plusieurs marques chinoises ont lancé leur premier modèle à destination des consommateurs français ces dernières semaines. Oppo attaque le marché par le haut avec un modèle à 1.000 euros particulièrement innovant. Pocophone (Xiaomi) joue la carte du low-cost avec un modèle à la fiche technique haut de gamme vendu trois fois moins cher.

Retrouvez plus de détails sur les meilleurs smartphones de la rentrée dans notre article ci-dessous.

Le plus statutaire : iPhone Xs

Avec ses 16,5 cm de diagonale, l'écran de l'iPhone Xs Max ne convient pas à toutes les mains Crédit : AFP

Pas de révolution pour l'iPhone cette année. La dernière génération du smartphone d'Apple capitalise sur les points forts de l'iPhone X (écran Oled sans bord, reconnaissance faciale Face ID, charge sans-fil, navigation par gestes) et l'améliore sur certains points (nouvelle puce A12 Bionic, appareil photo plus réactif et plus précis). Le changement se situe du côté de la taille des écrans puisque l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max offrent des diagonales XL de 5,8 et 6,5 pouces, nouveau record pour la marque.



Suffisant pour en faire les meilleurs iPhone jamais conçus à ce jour et justifier des prix encore revus à la hausse (de 1.159 à 1.659 euros) pour un produit plus statutaire que jamais.



La vraie nouveauté cette année est l'iPhone XR, qui offrira les mêmes caractéristiques pour 300 euros de moins et quelques compromis sur l'écran (LCD) et l'appareil photo (seulement un capteur grand angle) à partir du 26 octobre.



L'iPhone Xs est disponible à partir de 1.159 euros. L'iPhone Xs Max est vendu à partir de 1.259 euros.

Le plus pro : Galaxy Note 9

Le stylet du Galaxy Note 9 offre une expérience inédite pour un smartphone Crédit : RTLNet

Lancé fin-août, le Galaxy Note 9 est le nouveau porte-étendard du savoir-faire mobile de Samsung. Ce smartphone XL frôle la perfection sur le plan technique avec un superbe écran Oled de 6,4 pouces taillé pour les usages multimédias et la productivité.



Outre ses composants haut de gamme (grande batterie, puce Exynos 9810), le Note 9 est équipé d'un stylet connecté en Bluetooth qui permet de prendre des notes sur l'écran verrouillé et de piloter des présentations PowerPoint. Il peut aussi se transformer en ordinateur de bureau avec un simple câble HDMI vers USB-C pour faire du traitement de texte, peaufiner une présentation, naviguer sur Internet ou répondre à ses mails. Mais son prix supérieur à 1.000 euros en fait un produit élitiste.



Le Galaxy Note 9 est disponible à partir de 1.009 euros.

Le plus futuriste : Oppo Find X

Oppo innove avec un smartphone à caméra rétractable vendu le prix fort Crédit : RTLnet

Dévoilé au début de l'été à Paris, le Oppo Find X est peut-être le smartphone le plus innovant de l'année. Rien ne dépasse de son écran panoramique Oled. La face avant du téléphone est dédiée à 94% à l'affichage. Le secret ? Sa caméra est dissimulée dans un tiroir coulissant mécanique qui ne s'ouvre que pour déverrouiller l'appareil et prendre des photos. Un miracle d'ingénierie qui interroge néanmoins sur la durabilité de ce smartphone aux caractéristiques haut de gamme (Snapdragon 845, double capteur 20+16 Mpx, 256 Go de stockage, charge rapide en une demi-heure) vendu le prix fort.



Le Oppo Find X est disponible au prix de 999 euros.

Le plus joueur : Honor Play

Le Honor Play est proposé à partir de 329 euros Crédit : RTLNet

Lancé fin août par la filiale de Huawei, le Honor Play cible les jeunes avec une fiche technique haut de gamme (puce Kirin 970, écran 18:9) et l'intégration du GPU Turbo, une technologie créée par la marque pour optimiser les performances des smartphones pendant les parties tout en réduisant la consommation de la batterie. Un smartphone équilibré et puissant seulement en retrait des meilleurs sur la partie photo.



Le Honor Play est disponible au prix de 329 euros.

Le plus modulaire : Moto Z3 Play

Le Moto Z3 Play permet d'accéder à un écosystème d'accessoires améliorant certaines fonctions de l'appareil Crédit : Motorola

En plus d'être un smartphone agréable à prendre en main doté d'un bel écran Amoled et d'une bonne autonomie, le Moto Z3 Play fait le pari de la modularité avec une série d'accessoires qui améliorent ses fonctions au gré des usages. C'est un téléphone modulaire compatible avec une dizaine d'accessoires (batterie externe, manettes de jeu, appareil photo, caméra 360, enceinte JBL, etc.) à clipser sur une bande magnétique à l'arrière de l'appareil. Un positionnement attractif dans un marché où tous les smartphones se ressemblent. Dommage que le prix de certains accessoires soit relativement élevé.



Le Moto Z3 Play est vendu 499 euros sans les accessoires.

Le plus compétitif : Pocophone F1

Le Pocophone F1 vise les utilisateurs en quête de performance Crédit : RTLNet

Il n'est plus nécessaire de dépenser 500 euros pour s'offrir un smartphone puissant. Pour un prix raisonnable de 329 euros, le premier smartphone de la marque Pocophone propose tout ce qu'attendent les utilisateurs en quête de performance (un processeur puissant, des jeux fluides, une autonomie longue durée) et coupe l'herbe sous le pied de ses concurrents chinois OnePlus et Honor qui offrent les mêmes composants haut de gamme pour environ 200 euros de plus.



Mais il fait l'impasse sur la plupart des accessoires offerts par les modèles les plus chers (étanchéité, écran Oled, vidéo HD, reconnaissance faciale, charge sans-fil, finitions) et se situe en retrait sur la partie photo.



Disponible à partir de 329 euros.

Le plus immersif : Sony Xperia XZ3

Le Sony Xperia XZ 3 sera l'un des premiers smartphones à bénéficier d'Android 9 Pie en France Crédit : RTLnet

Présenté au salon IFA de Berlin fin août, le Xperia XZ3 est le premier smartphone de Sony à bénéficier de tout le savoir-faire des ingénieurs télévision du groupe. Il est équipé d'un écran Bravia Oled de 6 pouces dont les bords incurvés lui donnent des faux airs de Galaxy S9. En plus des bienfaits de l'Oled, la marque applique un traitement de l'image hérité de sa gamme de téléviseurs Bravia pour offrir un rendu dynamique et spectaculaire particulièrement immersif, renforcé par les haut-parleurs stéréo, idéal pour les usages multimédias.



L'appareil sera disponible le 5 octobre au prix de 799 euros.

Le plus attendu : Google Pixel 3

Le Google Pixel 2 lancé l'an dernier est salué par la presse comme l'un des meilleurs smartphones de l'année Crédit : AFP

La France va enfin pouvoir arbitrer le duel de géants que se livrent Apple et Google dans la téléphonie depuis 2016. La troisième génération de smartphones Pixel, les seuls qui sont totalement conçus par Google, devrait être disponible en France cet automne.



Seulement proposés aux États-Unis, en Allemagne, en Australie, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni jusqu'ici, ces téléphones sont souvent désignés par la presse spécialisée comme les meilleurs challengers de l'iPhone et les meilleurs photophones du marché. Avec les Pixel, Google peut en effet proposer des appareils dont le logiciel (Android) est parfaitement calibré pour la partie matérielle, presque comme l'iPhone et iOS chez Apple, qui maîtrise en plus la conception de son processeur.



Le Google Pixel 3 sera annoncé début octobre.