iPhone X Plus, iPhone 9... Des premières images dévoilées sur Twitter

publié le 30/07/2018 à 15:45

Les amoureux des iPhone d'Apple ne vont plus devoir attendre très longtemps avant de découvrir les nouveaux smartphones du géant à la pomme. Pour l'heure, les clients peuvent toujours se jeter sur l'iPhone 8 et l'iPhone X et sa célèbre encoche noire en haut de l'écran. Mais en bons consommateurs avertis, les utilisateurs savent qu'il vaut mieux retenir leurs pulsions pour après septembre.



Lors de la keynote de septembre 2018, Apple devrait, selon toute vraisemblance, présenter ses nouveaux modèles d'iPhone. Leurs noms ne sont pas encore connus mais Apple devrait présenter une version améliorée de ses deux précédents téléphones.

Ben Geskin, un internaute spécialisé dans les fuites de visuels en tout genre dans le monde de la technologie, a présenté quatre photographies de ces futurs modèles sur Twitter. Il faut naturellement prendre des précautions car rien ne garantit l'exactitude de ces fuites. Ces machines sont présentées comme des "dummy models", c'est-à-dire des modèles de test factices utiles pour les constructeurs. Ils ne donnent pas beaucoup d’informations sur les composants mais permettent de se faire une bonne idée du design.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 juillet 2018

Pas de révolution à l'horizon. Apple conserve le design des précédents modèles. L'iPhone X Plus (en blanc) présente un écran de 6,5 pouces avec la même encoche et un double capteur photo à l'arrière. Le deuxième modèle (en noir), plus petit, parfois nommé "9" ou "X LCD" devraient être moins cher avec un écran de 6,1 pouces et un seul capteur photo.



Il faudra attendre de nouvelles fuites et surtout l'annonce officielle par la marque pour avoir toutes les informations sur ces machines.