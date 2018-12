publié le 29/12/2018 à 10:30

Quoi de neuf dans la téléphonie ? Influencée par le lancement de l'iPhone X, fin 2017, l'industrie a largement adopté le design à encoche du smartphone vedette d'Apple, copié par à peu près tous les fabricants au cours de l'année.



Cette bande noire disgracieuse devrait céder sa place à des formats plus discrets dans les prochaines semaines. Les mois écoulés ont également été traversés par une surenchère de capteurs photo, les marques ajoutant un troisième, voire un quatrième module pour se démarquer de leurs concurrents. Les prochains mois devraient confirmer cette tendance.

Mais la principale nouveauté de l'année à venir sera sans conteste l'arrivée de la 5G sur certains modèles haut de gamme. OnePlus, Huawei ou Samsung ont déjà promis des modèles compatibles avec la nouvelle génération de réseau qui permettra de télécharger des données en un temps record. En France, les réseaux ne seront pas prêts avant 2020. Mais les opérateurs proposeront des expérimentations sur les premiers sites pilotes.

Côté marques, Samsung est particulièrement attendu fin février pour le dixième anniversaire de la gamme Galaxy. Cet automne, les projecteurs médiatiques seront comme d'habitude braqués vers Apple et les nouveaux iPhone. Entre les deux, Huawei, LG, OnePlus, Xiaomi et les autres tenteront de grappiller de nouvelles parts de marché avec leurs dernières générations de smartphones à prix compétitifs. Tour d'horizon des modèles les plus attendus de l'année.

1 - Honor View 20 : 22 janvier

Le Honor View 20 est l'un des premiers smartphones à être équipé d'un écran poinçonné Crédit : Honor

Le successeur du Honor View 10 sera l'un des premiers smartphones à proposer un écran poinçonné laissant apparaître un capteur photo 25 mégapixels dans le coin supérieur gauche. Ce format en vogue depuis peu dans l'industrie permet de réduire au minimum l'espace occupé par l'encoche sur la face avant des téléphones.



En plus de sa diagonale avantageuse de 6,4 pouces, le View 20 récupérera une partie des innovations du Mate 20 Pro lancé cet automne, à commencer par le processeur Kirin 980. Le View 20 sera aussi le premier modèle à embarquer le capteur photo de 48 mégapixels de Sony à l'arrière pour réaliser des clichés plus précis en basse lumière et mieux calculer la profondeur de champ. Il devrait être vendu autour de 500 euros.

2 - Nokia 9 PureView : fin janvier

Visuel du Nokia 9 PureView publié par OnLeaks Crédit : Onleaks

Après un Nokia 8 Sirocco de bonne facture, le fabricant finlandais est attendu fin janvier avec le Nokia 9 Pure View, un mobile haut de gamme qui devrait intégrer pas moins de cinq capteurs photos au dos et s'inscrire dans la surenchère qui agite le secteur depuis quelques semaines. Pour le reste, il devrait embarquer une puce Snapdragon 845 et un écran Oled de 6 pouces légèrement incurvé sur les bords avec un lecteur d'empreintes digitales intégré.

3 - Xiaomi Mi Mix 3 5G: début 2019

Visuel du Mi Mix 3 de Xiaomi Crédit : Xiaomi

Annoncé en novembre à Pékin, le dernier-né de Xiaomi propose un écran total grâce à un système de caméra coulissant sous la dalle. Il évolue sous Android 9 Pie et est l'un des premiers smartphones à bénéficier du nouveau processeur Snapdragon 855. Il devrait débarquer en France au premier trimestre contre environ 500 euros. Il sera aussi l'un des premiers à être lancé dans une version 5G en Europe au cours de l'année.

4 - Galaxy S10 : fin février

Concept de Galaxy S10 publié par Ben Geskin Crédit : Ben Geskin

Samsung voit grand pour les dix ans de la gamme Galaxy. La marque sud-coréenne prévoit de décliner son fleuron dans trois ou quatre versions. Trois modèles (S10 Lite, S10 et S10 Plus) pourraient être lancés après le MWC de Barcelone début mars. Le S10 et le S10 Plus devraient bénéficier d'un écran couvrant toute la surface du téléphone sans encoche, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, d'une reconnaissance faciale améliorée, d'un processeur dernière génération et de nouveaux capteurs photos. Samsung pourrait sortir un modèle 5G un peu plus tard dans l'année.

5 - Sony Xperia XZ4 : fin février

Visuel du Xperia XZ 4 de Sony publié par OnLeaks Crédit : OnLeaks

Attendu pour le Mobile World Congress de Barcelone, le prochain téléphone star de Sony ne devrait avoir ni encoche ni écran poinçonné. La marque japonaise miserait sur un écran de 6,5 pouces au format cinémascope, avec un ratio 21/9e comme au cinéma rarement employé dans la téléphonie. Le prochain Xperia pourrait aussi bénéficier d'un triple capteur photo à l'arrière et sera très certainement propulsé par le dernier processeur Snapdragon 855.

6 - Huawei P30 : fin février ou mars

Huawei veut continuer de gagner des parts de marché en 2019 Crédit : Concept Creator

Huawei voudra continuer de surfer sur la vague qui l'a propulsé deuxième vendeur mondial de smartphones l'an passé avec un P Smart 2019 efficace et bon marché et surtout un P30 plus ambitieux que jamais. Annoncé au MWC de Barcelone, le smartphone devrait profiter d'un nouveau processeur Kirin 985 compatible 5G et mettre le paquet sur la photo avec l'intégration d'un quatrième capteur offrant un zoom sans perte x10.

7 - Samsung Galaxy F : premier trimestre

Samsung a présenté son Infinity Flex Display fin 2018 Crédit : Samsung

Depuis la présentation de l'écran dépliable Infinity Flex en fin d'année, toute l'industrie attend de voir comment Samsung va l'intégrer à un smartphone. Ce pourrait être le Galaxy F (ou Fold), un téléphone dont l'affichage souple peut se déplier pour proposer un deuxième affichage externe plus important ou se replier dans un format plus compact. Le prix devrait être très élevé et la distribution limitée. La question des nouveaux usages reste entière. Samsung devra prouver qu'il est plus qu'un gadget et convaincre les utilisateurs de l'intérêt d'un tel design par rapport à un smartphone classique.

8 - OnePlus 5G : avant mai

Le dernier OnePlus embarque un lecteur d'empreintes caché sous l'écran Crédit : RTL Futur

OnePlus veut être premier sur la 5G. La marque a d'ores et déjà annoncé qu'elle lancerait un mobile 5G avant mai 2019. Il ne s'agira pas du OnePlus 7 car l'intégration d'un tel modem ferait grimper son prix en flèche. Les deux modèles devraient cependant beaucoup se ressembler. On attend notamment le processeur dernière génération Snapdragon 855, jusqu'à 10 Go de mémoire vive et des capacités photo améliorées, notamment pour les clichés en basse lumière.

9 - iPhone 2019 : septembre

L'iPhone Xs est le nouvel iPhone haut de gamme d'Apple Crédit : AFP

Comme tous les ans, tous les regards seront braqués sur la Californie le deuxième mardi de septembre pour la présentation des nouveaux iPhone. Après deux éditions consacrant le format à encoche de l'iPhone X, Apple sera attendu sur sa capacité à emmener l'industrie dans une autre direction alors que certains concurrents Android commencent à proposer des écrans poinçonnés ou des encoches en forme de goutte d'eau. Les rumeurs évoquent aussi une triple caméra, une compatibilité Apple Pencil, des fonctionnalités plus poussées de réalité augmentée et une amélioration de la caméra frontale pour Face ID.

10 - Google Pixel 4 : fin 2019

Le Pixel 3 de Google est l'un des smartphones les plus aboutis du moment (859 euros) Crédit : RTL Futur

Après un Pixel 3 salué par la critique comme l'un des smartphones les plus aboutis de 2018 en raison de son optimisation logicielle et de la qualité de ses photos, Google sera attendu cette année sur le front de l'autonomie, l'un des points faibles du Pixel 3, et de la vidéo. Plus de puissance et un espace de stockage extensible pourraient aussi affirmer son statut de nouveau rival de l'iPhone. Avant cela, la marque pourrait au printemps lancer deux déclinaisons milieu de gamme des Pixel vendus moins de 500 euros.