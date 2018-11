publié le 21/11/2018 à 13:17

C'est l'histoire d'une blogueuse culinaire qui va peut-être faciliter le quotidien numérique de millions de personnes. Depuis l'automne 2015, une fonction permet de transformer le clavier virtuel des iPhone en trackpad. Cela permet de déplacer beaucoup plus facilement le curseur lors de l'édition d'un texte. Plus besoin de passer de longues secondes à le caler au bon endroit pour corriger une faute, il suffit de maintenir la barre d'espace appuyée pour qu'elle se mue en trackpad et vous permette de le déplacer dans la zone de texte avec une plus grande sensibilité.



Dans un premier temps, cette fonctionnalité était seulement compatible avec les iPhone équipés d'un écran 3D Touch, soit l'iPhone 6s et ses successeurs, capables de gérer différents niveaux de pression. Fin septembre, la mise à jour iOS 12 l'a étendue aux modèles antérieurs, soit l'iPhone 5s, l'iPhone 6 et l'iPhone SE.

En dépit de tous les efforts déployés par Apple pour vanter les qualités de ses produits, cette astuce était visiblement méconnue du grand public. Il a fallu un tweet de la blogueuse food Krissy Brierre-Davis, le 18 novembre 2018, pour la mettre en lumière.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X — Krissy Brierre-Davis (@krissys_kitchen) November 18, 2018

Cette technique fonctionne avec n'importe quelle messagerie sur iOS : iMessage, Messenger, WhatsApp, Instagram... Elle permet aussi de sélectionner plus facilement du texte. Après avoir activé le mode trackpad du clavier virtuel, il suffit d'effectuer un clic sur le texte pour définir la partie à sélectionner.