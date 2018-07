publié le 12/07/2018 à 13:10

La rentrée s'annonce chargée pour Apple. Le groupe informatique américain, qui n'a pas sorti de produit majeur à l'exception de l'iPad 6 depuis le début de l'année, s'apprête à renouveler une bonne partie de ses appareils lors des prochains mois. Selon l'analyste taïwanais Ming-Chi Kuo, dont de nombreuses prédictions sur la marque à la pomme se sont avérées justes par le passé, la firme de Cupertino prévoirait d'annoncer trois nouveaux modèles d'iPhone et de mettre à jour quasiment toute la gamme MacBook lors de sa keynote de septembre.

Apple s'appre^te a` faire le plein de nouveaute´s Crédit : 9to5Mac

Un iPhone 9 et deux iPhone 11 ?

Selon Ming-Chi Kuo, cité par le site spécialisé 9to5Mac, le casting 2018 de l'iPhone devrait s'articuler de la façon suivante : un iPhone à écran Oled de 5,8 pouces, un iPhone à écran Oled de 6,5 pouces et un iPhone à écran LCD de 6,1 pouces. Les trois appareils évolueront sous iOS 12 et devraient hériter des principales caractéristiques de l'iPhone X, à savoir la caméra TrueDepth et la reconnaissance faciale Face ID, l'encoche, la navigation par gestes et la charge sans-fil.

A quoi pourrait ressembler le casting de l'iPhone en 2018

Les deux premiers bénéficieraient d'un écran Oled et seraient vendus comme les successeurs de l'iPhone X à des tarifs allant de 800 à 1.000 dollars. Le troisième devant se contenter d'un écran LCD serait plus abordable, autour de 700 dollars. Selon le cabinet BlueFin Research Partners, cité par Forbes, Apple pourrait abandonner la dénomination iPhone X. Les nouveaux modèles se nommeraient iPhone 9 (LCD), iPhone 11 et iPhone 11 Plus.

Des MacBook plus puissants et deux iPad X

Apple aurait aussi prévu du changement pour le Mac. Ming-Chi Kuo affirme que le groupe va présenter de nouveaux MacBook, MacBook Air et MacBook Pro. Les MacBook et MacBook Pro feraient le plein de puissance avec les nouveaux processeurs Intel de huitième génération. Le MacBook Air pourrait quant à lui avoir un successeur sous la forme d'un Mac ultra-portable avec une fiche technique d'entrée de gamme et un prix revu à la baisse.



L'analyste table également sur la sortie de deux nouveaux iPad avec des bordures d'écran plus fines et le système Face ID pour l'authentification. Deux tailles d'écran seraient proposées : 11 et 12,9 pouces. Enfin, Apple pourrait profiter de la keynote pour annoncer le lancement de l'AirPower, la station de recharge sans-fil capable d'accueillir plusieurs appareils, et une version améliorée des écouteurs sans-fil AirPods.