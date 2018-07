publié le 26/04/2017 à 20:58

Il ne reste plus que lui. Alors que les derniers bockbusters de LG, Huawei, Sony et Samsung s'affichent en boutique, tous les regards sont braqués vers Apple qui présentera ses nouveaux iPhone à l'occasion de sa traditionnelle keynote de rentrée mardi 12 septembre à Cupertino. Dans quelques jours, pour célébrer le dixième anniversaire de l'iPhone, Apple devrait apporter des changements d'envergure à son produit vedette. Davantage que les années précédentes où il s'était contenté d'améliorer les derniers modèles existants. Cet iPhone de rupture devra être en mesure de rivaliser avec le Galaxy S8, salué par la presse pour son design innovant. RTL Futur fait le point sur les nombreuses rumeurs qui agitent la presse spécialisée depuis plusieurs mois et esquissent les contours du smartphone le plus attendu de l'année.

Trois nouveaux iPhone

Pour la première fois, Apple devrait lancer trois nouveaux iPhone sur le marché. Selon l'analyste taïwanais Ming-Chi Kuo de KGI Research, le modèle haut de gamme devrait être accompagné de deux versions améliorées des iPhone 7 et 7 Plus. Ces deux appareils bénéficieront seulement d'une partie des nouveautés de l'iPhone anniversaire comme la recharge sans-fil et un dos en verre plutôt qu'en aluminium.

iPhone 8, iPhone Edition ou iPhone X

Depuis le lancement de l'iPhone 4, la dénomination du téléphone d'Apple répond à la logique suivante : une nouvelle unité les années paires et une version "S" améliorée entre les deux. Si des iPhone 7s et 7s Plus devraient succéder à la génération actuelle, le mystère reste entier pour l'appellation de l'iPhone anniversaire qui ne sera pas forcément baptisé iPhone 8.

Selon le blog japonais Mac Otaraka, qui avait vu juste sur la suppression de la prise jack de l'iPhone 7, Apple pourrait opter pour iPhone Edition, un qualificatif déjà emprunté pour désigner le modèle le plus haut gamme d'Apple Watch. Cela respecterait une certaine logique marketing tout en permettant de ne pas trop ringardiser les deux autres modèles 7s.



D'autres sources misent sur un iPhone X, pour marquer le dixième anniversaire du produit, iPhone Pro ou tout simplement l'iPhone, pour revenir aux origines du téléphone.

Une sortie le vendredi 22 septembre ?

Chez Apple, la sortie d'un iPhone est réglée comme du papier à musique. Chaque nouvelle génération est présentée lors d'une keynote organisée au début du mois de septembre (le 12 cette année) avant une commercialisation dix à quinze jours plus tard. Malgré certaines rumeurs, cette année ne devrait pas déroger à déroger à la règle.



Le quotidien taïwanais Digitimes affirmait que le groupe californien pourrait étaler la sortie de ses nouveaux fleurons cet automne en commercialisant d'abord les deux modèles les plus classiques, puis la version haut de gamme quelques semaines plus tard, en octobre ou novembre selon Ming-Chi Kuo, le temps que certains composants, notamment le nouvel écran OLED, soient disponibles dans les quantités suffisantes.



La confirmation de la tenue de la keynote le 12 septembre suggère qu'Apple devrait être en mesure de tenir son calendrier habituel. Les nouveaux iPhone devraient logiquement être disponibles en précommande le 15 septembre et à la vente le vendredi 22 septembre.

Un prix record

L’iPhone pourrait s’offrir un nouveau plus haut historique cet automne. Selon les informations du site américain FastCompagny, Apple envisagerait de commercialiser son prochain smartphone vedette à un prix supérieur à 1.000 dollars. Une barre symbolique jamais franchie par la marque à la pomme. Cette inflation serait provoquée par le recours à la technologie AMOLED pour l'écran, plus chère que le LCD. L’iPhone 7 Plus, modèle actuel le plus cher est vendu à 969 dollars dans sa configuration la plus haute. En France, le seuil des 1.000 euros est déjà dépassé puisqu’il est proposé à 1.129 euros.

Un nouveau design

Après trois générations très proches sur le plan du design, l'iPhone anniversaire devrait inaugurer un nouveau "form factor" à mi-chemin entre modernité et retour aux sources. À l'instar des smartphones star de 2017, il fera la part belle à l'écran, avec des bordures verticales et horizontales réduites à leur plus simple expression. Le bouton d'accueil situé à l'avant du téléphone devrait disparaître au profit d'une bande tactile sous la surface d'affichage, permettant à l'appareil d'être encore plus résistant à l'eau.

Concept d'iPhone avec double capteur photo vertical Crédit : Benjamin Geskin

L'iPhone devrait aussi troquer l'alliage en aluminium qui l'habille depuis l'iPhone 5 pour une façade de verre, comme à l'époque des iPhone 4 et 4s, et un cerclage métallique. Ce nouveau matériau permettrait à Apple d'inclure la charge sans fil à son téléphone. Mac Otakara évoque un changement au niveau de l'appareil photo. Les deux capteurs pourraient être positionnés à la verticale et non plus à côté.

Un écran OLED plus grand

Le prochain iPhone devrait faire entrer Apple dans l'ère des écrans bord à bord, la nouvelle tendance des appareils haut de gamme. Comme le LG G6 et le Galaxy S8, l'iPhone anniversaire devrait proposer une surface d'affichage tactile plus grande, on parle de 5,8 pouces, sans augmenter pour autant la taille de l'appareil, toujours 4,7 pouces.



Selon Ming-Chi Kuo, l'écran devrait être composé d'une surface d'affichage utile de 5,15 pouces et d'une bande inférieure tactile affichant un bouton home virtuel, dans lequel devrait venir se loger le capteur d'empreinte Touch ID, et des touches de navigation virtuelles.

Schema des prochains iPhone diffusé par KGI Research en février 2017 Crédit : KGI Research

Cet écran utilisera pour la première fois la technologie AMOLED (le nom complet de l'OLED). À la différence d'un écran LCD, composé d'une couche de cristaux et d'un rétroéclairage, l'AMOLED remplace les cristaux par des diodes électroluminescentes générant leur propre lumière et peut donc se passer de la couche de rétroéclairage pour gagner en finesse, en flexibilité et en autonomie.



Cette technologie est aussi réputée pour offrir une meilleure qualité d'affichage, avec des contrastes plus prononcés et des angle de vue plus larges. L'écran du prochain iPhone devrait être fourni exclusivement par Samsung. Selon Nikkei, Apple aurait commandé 70 millions de pièces au leader du secteur, à défaut de pouvoir s'approvisionner pour l'instant chez ses fournisseurs habituels.

Avec ou sans lecteur Touch ID

Quatre ans après l'avoir introduit par l'intermédiaire du bouton Home de l'iPhone 5s, Apple pourrait sonner le glas de son capteur Touch ID. Cette technologie permet de déverrouiller un iPhone en appliquant simplement son doigt sans avoir à taper un code PIN fastidieux. Elle permet aussi de régler des achats en ligne et a gagné le clavier du dernier MacBook Pro fin 2016.

Le lecteur Touch ID est intégré au bouton principal de l'iPhone depuis 2013

Selon les dernières prédictions de Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste de KGI Securities, la maque à la pomme aurait renoncé à intégrer un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran de l'iPhone 8 cette année. Cet abandon serait le fruit des difficultés rencontrées par la société californienne pour développer une technologie d'identification biométrique capable de se loger sous la vitre avant de l'iPhone anniversaire. Mais la technologie est encore trop imprécise pour espérer être fonctionnelle et généralisée avant le début d'année 2018. Et Apple n'aurait pas l'intention de reporter la production de l'iPhone 8.



À défaut de capteur Touch ID, Apple pourrait proposer un nouveau moyen d'identification biométrique de reconnaissance faciale. Le géant californien serait en train de finaliser une technologie permettant de déverrouiller l'iPhone et d'identifier l'utilisateur pour régler des paiements avec Apple Pay. Selon Bloomberg, il s'agirait d'un scanner 3D intégré au module photo capable de reconnaître le propriétaire de l'iPhone en réalisant un modèle tridimensionnel de son visage.

Des performances taillées pour la réalité augmentée

Au chapitre de la mémoire, l'iPhone 8 ou iPhone Edition devrait être doté de 3 Go de RAM. Les modèles 7s devraient rester à 2 Go, comme la génération actuelle. La capacité de stockage pourrait s'étirer de 64 Go à 256 Go. L'iPhone anniversaire devrait hériter d'un système embarqué sur une puce Apple A11 plus performante et plus économe que l'actuelle A10 Fusion. La fabrication sera confiée au taïwanais TSMC. La partie graphique devrait encore être l'oeuvre d'Imagination Tech, dont l'architecture des futures puces Imagination laisse présager le développement de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle et à la réalité augmentée.



Tim Cook a affiché son intérêt pour la réalité augmentée et son potentiel à plusieurs reprises ces dernières semaines. Cette technologie consiste à intégrer des éléments virtuels dans un environnement réel, à travers la caméra d'un smartphone ou une paire de lunettes connectées. Elle a été popularisée dans le monde entier avec le jeu Pokémon Go l'été dernier, et apparaît de plus en plus comme le prochain défi technologique d'Apple pour conserver ses fidèles au sein de son écosystème, alors que Facebook en a fait sa priorité.

Concept d'iPhone avec fonctionnalité de réalité augmentée Crédit : Gabor Balogh

Selon Bloomberg, Apple ambitionne d'apporter cette technologie au plus grand nombre. La firme de Cupertino a racheté plusieurs entreprises et recruté plusieurs centaines d'ingénieurs logiciels et matériels de pointe pour intégrer cette technologie à l'iPhone. Cela pourrait se faire par l'intermédiaire d'un appareil photo en 3D combiné à des capteurs de mouvements capable de cartographier l'environnement réel et de détecter des gestes pour réaliser des actions en mode mains libres. Ce capteur 3D pourrait aussi servir la reconnaissance faciale, pour déverrouiller le téléphone en scannant le visage.



Apple a donné un aperçu des futures possibilités de cette technologie associée à l'iPhone à travers ARKit, un kit de développement compatible avec iOS 11 permettant aux développeurs de créer du contenu en réalité augmentée. Les premiers tests montrent déjà comment la caméra du smartphone pourra être utilisée pour mesurer un objet ou obtenir la composition nutritionnelle d'un fruit.

> AR Measure App Demo - Augmented reality tape measure

Une autonomie renforcée

Point faible des dernières générations, l'autonomie du prochain iPhone devrait être améliorée grâce à un design de carte mère plus compact, libérant de la place pour une batterie plus grosse, d'une capacité proche de celle de l'iPhone 7 plus (2700 mAh). De quoi augurer d'une autonomie supérieure à une journée complète dans les standards des smartphones haut de gamme les plus récents.



L'iPhone anniversaire devrait être le premier iPhone rechargeable par induction. Apple propose déjà cette technologie sur sa montre connectée Apple Watch et a rejoint en février le Wireless Power Consortium, qui regroupe les constructeurs de smartphones utilisant déjà ce procédé.

La charge sans fil QI repose sur un socle à induction magnétique Crédit : Wireless Power Consortium

Pour l'heure, les fabricants proposent la recharge sans fil en option à travers le système QI par induction magnétique. Apple travaille avec une startup sur une technologie permettant de charger des appareils sans fil et à distance. Mais rien n'indique qu'elle sera prête pour une utilisation commerciale cette année. Apple pourrait donc se contenter de la recharge sans fil QI et la proposer en complément de la prise Lightning.

Une caméra en 3D

Afin de proposer des fonctionnalités liées à la réalité augmentée et à la reconnaissance faciale, l'appareil photo de l'iPhone anniversaire devrait intégrerune nouvelle caméra frontale, avec un module infrarouge développé par PrimeSense, permettant de mesurer la profondeur en 3D. Cette nouvelle caméra devrait être capable de fusionner les informations récoltées en 2D sur une photo classique avec des données relatives à la profondeur de champs. Outre la reconnaissance du visage, cela pourrait servir à réaliser des selfies et des photos animées en 3D et ouvrir la voie à des jeux plus immersifs.

iOS 11

Les nouveaux iPhone seront cette année encore accompagnés par la dernière version d'iOS. Les fonctionnalités d'iOS 11 seront révélées du 5 au 9 juin à l'occasion de la WWDC Conference, le rassemblement annuel des développeurs de l'écosystème d'Apple. Siri est particulièrement attendu cette année. Dépassé par Amazon et Google et challengé par Bixby de Samsiung, Apple sera scruté sur sa capacité à améliorer son assistant en implémentant une intelligence artificielle digne de ce nom.

Des concepts en attendant d'en savoir plus

Sur la base de toutes ces spéculations, des graphistes ont imaginé des concepts montrant l'écran allongé, le double capteur photo, la zone de fonctions tactile et les capacités en 3D du prochain produit phare d'Apple.

> Meet the new iPhone (iPhone 8) - The Closest Look Yet - Hands on Video

> iPhone 8 Commercial

> Introducing iPhone 8 - 'X' Edition