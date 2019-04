publié le 02/04/2019 à 17:58

Au sortir d'un exercice 2018 ponctué par un déclin des ventes de l'iPhone, Apple est attendu au tournant pour la prochaine génération de son produit vedette. Peu d'informations ont filtré sur les contours des smartphones qui seront présentés cet automne lors de la traditionnelle keynote de septembre du groupe informatique américain. Ces dernières semaines, le fabricant de l'iPhone était plus occupé à se réinventer en fournisseur de services avec le lancement d'un kiosque de presse magazine numérique, d'un bouquet de jeux mobiles et la présentation d'un service de vidéos en ligne par abonnement qui doivent lui apporter de nouveaux de relais de croissance.



L'iPhone reste la principale source de recettes d'Apple. Il s'écoule encore par dizaines de millions chaque trimestre mais n'affiche plus la croissance insolente qui a permis à Apple de régner sans partage sur le marché des smartphones haut de gamme pendant des années. De plus en plus de consommateurs estiment que les derniers iPhone ne justifient plus leurs évolutions technologiques face à des marques agressives comme Huawei, Xiaomi ou OnePlus qui ne cessent de proposer des smartphones performants à des tarifs agressifs.

Apple se fait aussi discret sur le terrain de l'innovation. Fin février, Huawei et Samsung ont pris date pour l'avenir en présentant les premiers modèles de smartphones à écran pliable. Dans le même temps, une dizaine de constructeurs ont annoncé les premiers smartphones compatibles 5G. Deux technologies pour lesquelles Apple n'a pas encore officialisé ses intentions. Fidèle à sa politique, l'entreprise devrait se lancer sur ces marchés émergents dans un second temps, pour proposer le meilleur de chaque technologie après avoir observé les premiers pas de ses concurrents.

Toujours trois modèles

L'iPhone ne devrait pas faire la révolution en 2019. Selon les différents bruits de couloir qui ont filtré jusqu'ici, Apple préparerait trois nouveaux modèles qui amélioreraient les fonctionnalités actuelles de ses téléphones. La gamme s'articulerait toujours autour d'un iPhone à écran LCD classique (le successeur de l'iPhone XR) et de deux modèles dotés d'un écran Oled pour remplacer les iPhone XS et XS Max. Selon Digitimes, il faudrait patienter jusqu'à 2020 pour que tous les iPhone passent à l'Oled et changent de diagonales. La taille de l'encoche pourrait être revue à la baisse pour coller aux nouveaux standards du secteur à condition de réussir à loger tous les capteurs indispensables à Face ID.

Un capteur photo supplémentaire

La grande nouveauté du millésime 2019 de l'iPhone devrait être l'arrivée d'un troisième capteur photo à l'arrière des modèles à écran Oled et d'un second objectif au dos du modèle à écran LCD. Ce troisième appareil pourrait permettre à l'iPhone de proposer un zoom plus puissant, un champ de vision plus large et d'améliorer le traitement des images a posteriori. La photo est le domaine dans lequel l'iPhone souffre le plus de la concurrence face au mode nuit proposé par les derniers smartphones de Samsung, Google et Huawei et au zoom phénoménal du dernier Huawei P30 Pro.

La capacité des batteries en hausse

L'autonomie est l'autre axe d'amélioration de l'iPhone. La capacité des batteries utilisées par Apple aujourd'hui (entre 2658 et 3174 mAh) est largement inférieure à celles de ses rivaux qui culmine autour de 4000 mAh. Même si la marque compense avec sa maîtrise du logiciel, l'autonomie de l'iPhone est souvent jugée trop limitée par rapport à celle des meilleurs smartphones Android. Selon le très réputé analyste Ming-chi Kuo, les prochains iPhone devraient disposer de batteries 20 à 25% plus généreuses et d'une fonctionnalité de charge inversée leur permettant de recharger des AirPods par induction en les posant sur leur dos, comme le proposent déjà les derniers Huawei et les Galaxy S10.

Pas encore l'heure de l'USB-C

Pour le reste, Apple devrait équiper les prochains iPhone d'une nouvelle puce Apple A13 qui devrait offrir comme chaque année des performances plus élevées et une moindre consommation. Il n'est pas certain que la marque abandonne dès cette année la prise Ligthning de ses smartphones au profit d'un port USB-C, ni qu'elle propose enfin un chargeur plus véloce que l'actuel prise 5W fournie à l'achat qui n'autorise pas la charge rapide. Enfin, le Wall Street Journal croit savoir qu'Apple abandonnerait le capteur de pression 3D Touch sur tous les prochains iPhone pour des questions de coûts. On retrouverait à la place la fonctionnalité Haptic Touch, qui donne simplement accès à une fonction secondaire après un appui long sur une application, déjà présente sur l'iPhone XR.