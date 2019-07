publié le 21/04/2019 à 09:22

La photo est l'un des axes d'amélioration de l'iPhone sur lequel Apple est le plus attendu cette année. Depuis le lancement de l'iPhone XS et de l'iPhone XR cet automne, la concurrence a largement relevé le niveau de la photographie sur mobile. Les derniers Pixel 3 de Google et le P30 Pro de Huawei sont capables de prendre des clichés impressionnants dans l'obscurité. Le Galaxy S10 de Samsung et le P30 Pro peuvent remplacer un appareil photo en voyage grâce à leur module ultra-grand angle. Et le P30 Pro propose aussi un zoom phénoménal capable de zoomer cinq fois dans l'image sans perdre en qualité.

Grâce au traitement logiciel de l'image des algorithmes de sa puce Apple A12 Bionic, les derniers iPhone ont toujours pour eux le réalisme. Mais leurs fonctionnalités commencent à être limitées et souffrent de la comparaison avec la polyvalence des appareils photo de ses concurrents qui embrassent une plus large plage focale. Pour rattraper le retard accumulé ces derniers mois sur les meilleurs Android, Apple devrait doter les successeurs de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max d'un appareil photo perfectionné.

Un objectif ultra grand angle pour plus de polyvalence

D'après la dernière note en date Ming-Chi Kuo, un des analystes les mieux informés de l'univers d'Apple, relayée par MacRumors, les prochains iPhone seront équipés d'un troisième module caméra. En plus d'améliorer le capteur grand angle et le téléobjectif actuels, le groupe informatique américain pourrait imiter Huawei et Samsung en intégrant une focale ultra grand angle comprise entre 120 et 130 degrés pour les photos de paysages et de monuments.

Les prochains iPhone pourraient ainsi proposer des photos standards et un mode portrait plus précis, un niveau supplémentaire de zoom sans perte de qualité et plus de polyvalence grâce à l'ultra grand angle. Les trois capteurs seraient intégrés dans un revêtement noir discret se fondant dans le boîtier de l'iPhone. Ming-Chi Kuo affirme aussi que le capteur photo frontal passerait de 7 Mpx à 12 Mpx pour tous les prochains modèles. Le successeur de l'iPhone XR hériterait pour sa part de la seconde focale resserrée de l'iPhone XS actuels pour proposer le même mode portrait. Nous avions listé les autres fonctionnalités pressenties dans cet article.