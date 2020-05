publié le 11/05/2020 à 22:01

Disponible depuis fin avril, l'iPhone SE devrait occuper le devant de la scène une bonne partie de l'année chez Apple fort de sa puissance de feu et son prix on ne peut plus attractif face aux smartphones les plus chers du moment. Puis il passera le relai à l'iPhone 12 dont la présentation devrait avoir lieu à l'automne prochain mais qui devrait être retardé de quelques semaines en raison de la crise du coronavirus qui a ralenti sa production.

Selon les dernières informations glanées par le site XDA Developers et la chaîne YouTube EverythingApplePro, le successeur de l'iPhone 11 devrait bénéficier d'un nouvel écran rafraîchi à 120 Hz, comme les derniers iPad Pro et les derniers smartphones haut de gamme Android, et non à 60 Hz comme les iPhone actuels et la grande majorité des téléphones.

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz est l'assurance pour l'utilisateur de bénéficier d'un meilleur confort visuel avec une plus grande réactivité et des animations plus fluides lorsqu'on navigue sur une page Web ou au sein de l'interface du téléphone. À 60 images par seconde, sur l'essentiel des smartphones, les mouvements sont plus saccadés. Plus on descend dans la fréquence, moins ils semblent réels.

Une batterie plus importante

Pour proposer cette nouveauté, l'iPhone 12 accueillerait la technologie ProMotion des derniers iPad Pro qui adapte le taux de rafraîchissement de façon dynamique au contenu affiché à l'écran afin de proposer un rafraîchissement à 120 Hz lorsqu'il s'agit de scroller un article ou de faire défiler les menus du bureau puis un écran à 60 ou 45 Hz lorsqu'il ne se passe rien pour économiser la batterie.

Cette fonctionnalité serait proposée sur deux tailles d'iPhone de 6,1 et 6,7 pouces de technologie OLED comme aujourd'hui. Le plus grand des deux aurait aussi droit à une nouvelle batterie de 4400 mAh, contre 3969 mAh pour l'iPhone 11 Pro Max, censée accompagner l'intégration du futur processeur A14 Bionic compatible avec les réseaux 5G et plus gourmand en énergie.

Touch ID sous l'écran

Autre nouveauté évoquée, le système de reconnaissance faciale Face ID devrait disposer d'un angle plus élargi lui permettant de fonctionner plus efficacement lorsque l'iPhone est posé sur une table. Selon le Economic Daily Times, Apple serait en discussion avec plusieurs fournisseurs pour intégrer un capteur d'empreintes Touch ID sous l'écran pour proposer une solution de déverrouillage plus polyvalente.

Concernant l'appareil photo, Apple pourrait améliorer les prises de vue en basse lumière avec un autofocus plus rapide et une stabilisation d'image améliorée, notamment grâce à l'intégration d'un capteur Lidar de profondeur qui sera aussi mis à contribution par les fonctions de réalité augmentée. Le zoom du téléobjectif passerait pour sa part de X2 à X3 pour gagner en portée sans perdre en qualité.

Avant l'iPhone 12, Apple a d'ores et déjà prévu de lever le voile sur les futures fonctionnalités d'iOS et de son large éventail éventail de services (Apple TV, Music, Arcade, TV+) à l'occasion de sa conférence des développeurs WWDC qui aura lieu le 22 juin prochain en streaming.