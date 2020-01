publié le 21/01/2020 à 21:35

Huit mois avant sa présentation officielle, les prochains iPhone font déjà l'objet de nombreuses rumeurs qui permettent d'imaginer leurs contours. Selon toutes vraisemblances, un calendrier plus chargé qu'à l'accoutumée se profile pour Apple cette année. La firme de Cupertino pourrait lancer dans les prochaines semaines un iPhone SE2 reprenant le design de l'iPhone 8 et des composants plus modernes comme la puce de l'iPhone 11. En plus de cet iPhone plus abordable, Apple préparerait quatre nouveaux smartphones haut de gamme pour sa traditionnelle keynote de septembre : deux modèles d'iPhone 12 classique et deux modèles d'iPhone 12 Pro haut de gamme.

Un rapport publié par le site spécialisé Macotakara ce mardi 21 janvier s'attarde sur les caractéristiques de ces quatre appareils. Citant des sources proches des chaines d'approvisionnement, Macotakara prédit qu'ils bénéficieront d'un châssis très similaire à celui de l'iPhone 11, alors que l'analyste Ming-Chi Kuo estimait jusqu'à présent qu'ils seraient équipés d'un boîtier aux bordures moins arrondies dans l'esprit de l'iPhone 4. Tous seraient dotés d'un écran OLED, une montée en gamme par rapport à cette année où l'iPhone 11 possède toujours une dalle LCD.

L'iPhone 12 classique serait proposé en deux tailles de 5,4 et 6,1 pouces. La version Pro existerait elle en deux formats 6,1 et 6,7 pouces. Le plus grand modèle (6,7 pouces) serait légèrement plus haut que l'actuel iPhone 11 Pro Max (6,5 pouces). Il serait aussi plus fin (7,4 mm contre 8,1 mm). Le plus petit (5,4 pouces) se situerait entre l'iPhone 8 (4,7 pouces) et l'iPhone XR (6,1 pouces). Les versions Pro auraient droit à un triple module photo à l'arrière (dont un capteur 3D longue portée pour améliorer les portraits et les expériences de réalité augmentée) contre un double pour l'iPhone 12.

Comme chaque année, les smartphones vedettes d'Apple auront droit à une nouvelle puce, gage de performances améliorées et d'une autonomie en hausse. Certains médias évoquent déjà une puissance comparable à celle d'un MacBook Pro. Il reste aussi quelques zones d'ombre. Apple a promis que l'iPhone passerait à la 5G cette année mais on ne sait pas si tous les modèles seront compatibles avec les nouvelles fréquences. Certaines rumeurs évoquent aussi le passage à l'USB-C pour remplacer le port Lightning actuel de l'iPhone.