publié le 10/09/2019 à 15:04

Dans quelques heures, Apple lèvera le voile sur la dernière génération de l’iPhone. Tout ou presque a déjà été écrit sur le prochain produit star du groupe. Au fil des rapports d’analystes et des fuites orchestrées par des sources proches des chaînes de production d’Apple, les contours de l’iPhone 11 se dessinent de plus en plus précisément. Il est quasiment établi qu’Apple présentera trois déclinaisons du téléphone, sur le même modèle que l’an passé, et que les améliorations se concentreront sur l’appareil photo et l’autonomie.

Cela dit, la keynote pourrait bien garder quelques secrets. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, le très initié analyste taïwanais, Ming-Chi Kuo, a apporté certaines précisions sur les caractéristiques des iPhone annoncés ce soir. L’analyste remet d’abord en question la présence de la charge sans-fil inversée.

Contrairement aux informations qui circulaient dans la presse ces dernières semaines, la fonctionnalité qui aurait dû permettre de recharger des AirPods ou une Apple Watch au dos de l’iPhone 11 aurait été abandonnée par Apple qui aurait jugé que ses performances n’étaient pas au niveau attendu. Le journaliste spécialiste de l’univers Apple, Mark Gurman de Bloomberg, a confirmé l’information sur son compte Twitter, où il affirme également que les noms des futurs iPhone seront iPhone 11, iPhone Pro et iPhone Pro Max.

Si elle venait à être confirmée, cette volte-face dans la dernière ligne droite mettrait à nouveau en lumière les difficultés rencontrées par la firme californienne dans la maîtrise des technologies de charge sans-fil, après l’abandon de la station AirPower il y a plusieurs mois. La charge sans-fil inversée est en effet proposée depuis plusieurs mois par Samsung et Huawei sur leurs smartphones haut de gamme.

Ming-Chi Kuo balaie également la compatibilité de l’iPhone 11 avec le stylet Apple Pencil et le passage du port Lightning au standard USB-C. En revanche, il confirme que les deux iPhone 11 haut de gamme seront livrés avec un chargeur 18W autorisant la charge rapide. Le modèle à écran LCD se contenterait du chargeur 5W habituel. Retrouvez-nous à partir de 19 heures pour suivre les annonces d’Apple en direct.