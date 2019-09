iPhone 11, iPhone XR ou iPhone 8 : quel est le meilleur choix ?

publié le 13/09/2019 à 07:30

Les nouveaux iPhone sont disponibles en précommande. Apple a lancé la commercialisation de l'iPhone 11 en France ce vendredi 13 septembre. Comptez 859 euros minimum pour l'iPhone 11, 1.159 euros pour l'iPhone 11 Pro et 1.259 euros pour la version Pro Max. Les nouveaux téléphones s'afficheront en boutique dans une semaine, à partir du 20 septembre.

Le lancement de la nouvelle gamme a provoqué quelques mouvements dans le catalogue d'Apple. Avec la sortie de l'iPhone 7, l'iPhone 8 est désormais l'iPhone le plus abordable de l'Apple Store, à partir de 539 euros. On retrouve toujours l'iPhone XR de 2018, désormais vendu 709 euros, et les nouveaux modèles, mais plus de trace des iPhone XS.

Cette mise à jour du catalogue ne signifie pas que les iPhone poussés vers la sortie sont devenus de mauvais téléphones. Apple a pris l'habitude d'assurer le support de ses anciens modèles dans le temps, minimum cinq ans, via des mises à jour logicielles. L'iPhone 7 et l'iPhone XS ont encore quelques années devant eux.

La nouvelle gamme pose en revanche la question de la pertinence du positionnement tarifaire des anciens modèles. Faut-il se tourner vers l'iPhone 8 et son design daté ou vers l'iPhone XR, salué l'an passé comme l'iPhone le plus intéressant alors que l'iPhone 11 est vendu seulement 100 euros de plus ?

iPhone 8 : l'entrée de gamme à 539 euros

L'iPhone lancé avec l'iPhone X en septembre 2017 devient le nouvel iPhone d'entrée de gamme. Dernier représentant de l'ancien design du téléphone iconique, il fait un peu daté avec ses larges bordures et son bouton d'accueil à capteur d'empreintes digitales. Mais il n'en reste pas moins un excellent smartphone doté d'une puce A11 toujours très véloce et d'un double appareil photo très performant malgré une polyvalence limitée par rapport aux modèles actuels. Il devrait être proposé à des tarifs très intéressants lors des opérations promotionnelles de fin d'année.

Les iPhone 8 et 8 Plus ont été présentés le 12 septembre au campus d'Apple de Cupertino. Crédit : Benjamin Hue / RTLnet

iPhone XR : le bon plan révolu

Vendu 300 à 400 euros de moins que l'iPhone XS, l'iPhone XR était le moyen le plus accessible de profiter des dernières innovations de l'iPhone en 2018 (Face ID, charge sans-fil, navigation par gestes, puce A12 Bionic). Il est d'ailleurs celui qui s'est le mieux vendu des trois modèles lancés l'an passé. Avec l'arrivée de l'iPhone 11, il est désormais proposé à 709 euros, 150 euros de moins qu'à son lancement. Mais pour 100 euros de plus, l'iPhone 11 lui donne un petit coup de vieux avec sa double caméra à focale ultra grand-angle, son écran amélioré, sa puce A13 Bionic, sa meilleure autonomie et la dernière version de Face ID.

L'iPhone XR est désormais affiché à 709 euros Crédit : AFP

iPhone 11 : le bon plan de la nouvelle gamme

Au regard de son positionnement tarifaire, l'iPhone 11 semble être l'achat le plus pertinent pour une personne souhaitant profiter des dernières nouveautés annoncées par Apple. Vendu 50 euros moins cher que l'iPhone XR l'an passé, il partage de nombreuses fonctionnalités (ultra grand-angle, recadrage de vidéos, selfies au ralenti, mode nuit, puce A13) avec l'iPhone 11 Pro, vendu 300 à 400 euros plus cher. Il fait seulement quelques concessions sur la qualité de l'écran, de technologie Oled pour la version Pro, sur la capacité de la batterie et le temps de charge.

L'iPhone 11 recolle à la concurrence grâce à un appareil photo amélioré Crédit : AFP

iPhone 11 Pro, le meilleur iPhone à ce jour

Si vous disposez d'un budget illimité, l'iPhone 11 Pro est sans hésitation le meilleur iPhone du moment. Le successeur de l'iPhone XS propose une taille intermédiaire de 5,8 pouces à mi-chemin entre l'iPhone 11 (6,1 pouces) et l'iPhone 11 Pro Max (6,5 pouces). Son écran bénéficie d'une technologie d'affichage Super Retina Oled plus lumineuse et contrastée et sa batterie tient au moins 4 heures de plus que celle de son prédécesseur. Et sa caméra promet de prendre des photos et des vidéos d'une qualité inédite grâce à ses trois capteurs et à la puissance de la nouvelle puce A13 Bionic.

Apple a officialisé l'iPhone 11 Pro le 10 septembre 2019 à Cupertino Crédit : AFP

Et la concurrence Android ?

Les nouveautés annoncées mardi par Apple permettent à l'iPhone de faire un bond en avant en matière de photographie, domaine dans lequel la firme avait pris du retard sur la concurrence. Mais la plupart des fonctionnalités des nouveaux iPhone sont déjà proposées par les meilleurs téléphones de Google, Huawei et Samsung, qui vont même plus loin dans certaines situations et peuvent constituer de meilleurs compromis si vous êtes prêts à vous passer de l'interface d'iOS.



Pour environ 800 euros, le Pixel 3 de Google propose le meilleur appareil photo du marché avec des clichés très détaillés le jour et impressionnants de clarté la nuit, et une interface optimisée pour Android extrêmement fluide. Si vous n'avez pas besoin d'un smartphone capable de jouer aux derniers jeux mobiles, le Pixel 3A dispose du même appareil photo pour moins de 400 euros.

Photo de nuit prise avec le mode nuit du Pixel 3 (1) Crédit : RTL Futur

Les concurrents de l'iPhone proposent aussi depuis longtemps des capteurs à focale ultra grand-angle plus adaptée aux photos de paysages, de groupes ou de monuments. Pour 500 euros, le Honor 20 Pro dispose de quatre capteurs avec très grand-angle, zoom X3, mode nuit et mode portrait de bonne facture.

Le Huawei P30 Pro a été commercialisé au prix de 999 euros Crédit : RTL

Dans la même gamme de prix que l'iPhone 11, le P30 Pro de Huawei repousse les limites de la photo mobile avec un appareil photo capable de zoomer 10 fois dans l'image sans perte de qualité (50 fois en zoom hybride) en plus d'un très grand angle, d'un mode nuit, d'un mode macro et d'une fiche technique haut de gamme. Nous attendons désormais de voir ce que valent réellement les nouveaux iPhone à l'usage.