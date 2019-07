publié le 25/07/2019 à 08:57

À deux mois de la keynote de rentrée d'Apple, les contours des prochains iPhone se précisent. Après un exercice 2018 soldé par une baisse des ventes d'iPhone, Apple joue gros cette année. Même si la marque à la pomme a amorcé un virage important de son histoire en mettant l'accent sur les services ces dernières semaines, l'iPhone reste la source principale de recettes du groupe. Or, de nombreux analystes estiment que les derniers modèles ne justifient plus leur prix face aux innovations et aux tarifs proposés par la concurrence.

L'iPhone ne devrait pas faire la révolution cette année. Mais Apple semble déterminé à rattraper le retard accumulé par certaines fonctionnalités de son produit vedette, notamment en matière de photographie. Selon les dernières rumeurs, la gamme 2019 s'articulera toujours autour d'un trio de smartphone avec un modèle d'entrée de gamme à écran LCD plus accessible, le successeur de l'iPhone XR, et deux modèles premium dotés d'un écran Oled, les héritiers des iPhone XS et XS Max. Selon le quotidien Digitimes, il faudra patienter jusqu'en 2020 pour que toute la gamme passe à l'Oled.

Une certitude : les trois iPhone lancés cette automne profiteront des améliorations de la puce Apple A13 développée par les équipes d'Apple. Ils bénéficieront aussi des nouvelles fonctionnalités logicielles d'iOS 13, comme le mode sombre et la nouvelle présentation des photos. Tous les modèles proposeront un nouveau type d'interactions "Taptic engine" qui devraient améliorer les raccourcis optiques proposés lors d'un appui prolongé sur l'écran d'un iPhone et remplacer les fonctions liées à 3D Touch.

Enfin un grand-angle sur l'iPhone

La grande nouveauté du cru 2019 de l'iPhone devrait être l'arrivée d'un troisième capteur photo à l'arrière des modèles à écran Oled et d'un second objectif au dos du modèle à écran LCD. La photo est le domaine dans lequel l'iPhone souffre le plus de la concurrence face au mode nuit proposé par les derniers smartphones de Samsung, Google et Huawei et au zoom phénoménal du dernier Huawei P30 Pro.

Selon 9to5Mac, l'objectif supplémentaire sera intégré dans un carré. Il devrait s'agir d'un grand-angle pour offrir un champ de vision plus large aux utilisateurs et coller à la tendance des autres smartphones haut de gamme actuels. La fonctionnalité Smart Frame devrait faire son apparition pour permettre de recadrer une photo a posteriori à partir d'un cliché capturé en grand-angle dont les informations seront conservées pendant une période limitée à cet effet. La caméra à selfie devrait permettre l'enregistrement de vidéo ralenties à 120 images par seconde.

> The iPhone 11 Models!

Une autonomie améliorée

L'autre axe d'amélioration de l'iPhone est l'autonomie. Apple utilise aujourd'hui des batteries dont la capacité est inférieure à celles de ses concurrents et compense avec sa maîtrise logicielle. L'autonomie de l'iPhone apparaît cependant trop limitée par rapport aux meilleurs smartphones Android pour un certain nombre d'utilisateurs. Cela pourrait changer. Selon l'analyste Ming-chi Kuo, les prochains iPhone devraient disposer de batteries 20 à 25% plus généreuses et d'une fonctionnalité de charge inversée leur permettant de recharger des AirPods par induction en les posant sur leur dos.



Pour le reste, Apple ne devrait pas abandonner le port Lightning cette année, malgré les nombreuses rumeurs annonçant un passage à l'USB-C, comme ce fut le cas pour les Mac et l'iPad Pro ces derniers mois.