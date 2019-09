publié le 10/09/2019 à 06:31

La date est cochée par tous les technophiles et les fans de la marque à la pomme. Apple organise sa keynote de rentrée mardi 10 septembre à son siège californien de Cupertino, au coeur de la Silicon Valley. Pour la troisième année consécutive, l'événement se déroulera au Steve Jobs Theater de l'Apple Park. Les annonces seront à suivre en direct sur RTL Futur dès la fin d'après-midi et pour la première fois sur la page YouTube de la marque à la pomme.

La presse américaine a déjà le voile sur la plupart des nouveautés préparées par la firme américaine. Trois nouveaux iPhone sont au menu avec une caméra améliorée et une nouvelle technologie Face ID. L'enjeu est important pour Apple : l'iPhone est en perte de vitesse par rapport à ses concurrents alors qu'il draine l'essentiel de ses revenus.

Il pourrait aussi être question de nouveaux MacBook et iPad et de versions améliorées des écouteurs sans-fil AirPods et de l'enceinte connectée HomePod. Apple aura aussi à cœur de faire le point sur les dernières fonctions des logiciels de l'iPhone et de l'Apple Watch. Signe de la volonté de diversification d'Apple, la présentation pourrait aussi faire la part belle aux nouveaux services du groupe, comme l'Apple Card, TV+ et Arcade.

Trois iPhone taillés pour la photo

L'iPhone est toujours la locomotive d'Apple mais ses ventes s'essoufflent irrémédiablement malgré les différentes tentatives du groupe pour inverser la tendance. La nouvelle génération aura pour mission de relancer les ventes. Apple devrait pour cela rattraper le retard accumulé sur la concurrence dans plusieurs domaines.

Côté photo tout d'abord, les nouveaux iPhone devraient bénéficier d'un objectif photo supplémentaire pour rester compétitif face aux meilleurs téléphones de Huawei, Google et Samsung qui multiplietn les capteurs depuis plusieurs mois. Les successeurs de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max, qui pourraient s'appeler iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, devraient hériter d'un capteur ultra grand-angle offrant plus de recul lors des prises de vue, d'un zoom plus puissant et d'une meilleure qualité lorsqu'il y a peu de lumière. Le successeur de l'iPhone XR, le probable iPhone 11, gagnerait quant à lui un second capteur.

Sur le plan de l'autonomie, ensuite, les iPhone actuels font pâle figure par rapport aux meilleurs smartphones Android qui disposent tous de la charge rapide. Apple pourrait proposer pour la première fois un chargeur 18W avec l'iPhone. Une fonctionnalité de charge sans-fil inversée pourrait aussi être de la partie pour recharger les AirPods par induction sur le dos de l'iPhone 11.

Les autres nouveautés devraient porter sur Face ID, le dispositif de reconnaissance faciale qui bénéficierait de meilleurs capteurs pour détecter plus facilement les visages sous plusieurs angles, et sur l'intégration de nouveaux composants comme la puce Apple A13, dont les performances et la consommation énergétique améliorés devraient permettre à l'iPhone de traiter des tâches de plus en plus exigeantes.

Enfin, Apple pourrait renouer avec le fameux "One more thing" cher à Steve Jobs et laisser l'iPhone se piloter avec un stylet similaire à l'Apple Pencil de l'iPad pour proposer de nouvelles fonctionnalités pour le travail et le loisir à la manière du Galaxy Note de Samsung. Un accessoire destiné à localiser ses objets via une connexion Bluetooth est aussi évoqué.

Un MacBook Pro plus grand et plus fin

Contrairement aux dernières années, Apple pourrait annoncer un nouveau MacBook Pro 16 pouces simultanément à l'iPhone afin de le commercialiser e avant la fin de l'année. Ce nouveau modèle serait doté d'un large écran quasiment sans bordures pour un encombrement équivalent à celui des modèles 15 pouces. Il s'agirait du plus grand ordinateur portable lancé par Apple depuis le MacBook Pro 17 pouces de 2011.



Apple aurait également décidé de mettre un terme aux dysfonctionnements récurrents du clavier papillon qui équipe ses ordinateurs portables actuels en revenant aux touches ciseaux qui équipaient ses anciens MacBook pour plus de fiabilité.

Une meilleure caméra pour l'iPad Pro

La principale innovation des nouveaux iPhone pourrait également bénéficier aux prochains iPad Pro. Selon le site japonais MacOtakara, Apple devrait équiper la nouvelle génération de sa tablette professionnelle avec le même triple module photo que ses futurs smartphones. L'iPad Pro serait ainsi doté d'un ultra grand-angle en plus du grand angle et du téléobjectif habituels qui lui permettrait d'offrir plus de recul à ses utilisateurs lors de leurs prises de vue.



Apple pourrait aussi doter sa tablette d'un écran Oled en remplacement de la technologie Liquid Retina actuelle. L'iPad classique, de son côté, pourrait passer d'une diagonale d'écran de 9,7 à 10,2 pouces. Reste à voir si ces changements seront à l'honneur de la conférence du 10 septembre. Le site coréen The Elec croit savoir qu'il faudra plutôt patienter jusqu'à mars 2020 pour découvrir ces nouveaux iPad.

Des nouveautés pour l'Apple Watch

Depuis son lancement fin 2014, l'Apple Watch a toujours eu voix au chapitre lors de la conférence de rentrée d'Apple. Cette année ne devrait pas déroger à la règle mais il n'est pas certain qu'Apple ait suffisamment de nouveautés majeures pour justifier le lancement de la Series 5 de sa montre connectée.



La firme américaine pourrait se contenter de dévoiler des boîtiers conçus dans de nouveaux matériaux et les nouvelles fonctionnalités de watchOS, le logiciel de la montre.

Le lancement d'iOS 13 et d'iPad OS

La keynote sera aussi le théâtre du lancement de la dernière version du logiciel de l'iPhone, iOS 13. Présenté en juin dernier à l'occasion de la WWDC, le nouvel OS doit ajouter un mode sombre, de nouvelles fonctions photo, un clavier "swipe", de nouveaux modes de navigation dans Plans, la fonctionnalité "Sign in with Apple" et tout un lot de nouveautés dans les iPhone compatibles, soit tous les iPhone ultérieurs à l'iPhone 6S.



Pour la première fois cette année, iOS sera accompagné par un système d'exploitation dédié à l'iPad. Présenté également lors de la WWDC, iPad OS est une version approfondie d'iOS 13 qui doit offrir à la tablette d'Apple de nouvelles fonctionnalités proches de celles d'un ordinateur portable (comme le copie- coller, l'affichage de plusieurs fenêtres côte à côte, la navigation à travers un gestionnaire de fichiers inspiré de celui du Mac ou la prise en charge des clés USB et cartes SD) afin de lui permettre de tirer profit de son écran plus grand et de la puissance de sa puce.

Des informations sur Arcade, Card et TV+

Côté service toujours, Apple pourrait profiter de l'événement pour faire le point sur l'avancée du déploiement de tous les services annoncés en mars dans une volonté de diversifier ses revenus.



Lancé cet automne dans près de 150 pays, Apple Arcade permettra d'accéder depuis l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV et le MacBook à un catalogue de jeux payants non violents, sans achats intégrés ni suivi publicitaire en échange d'un abonnement mensuel de 4,99 dollars. Des précisions sur le contenu du catalogue sont attendues.



Apple pourrait aussi en dire davantage sur TV+, son service de streaming vidéo pour lequel le groupe a consenti d'importants investissements, alors que Disney+ vient d'annoncer son arrivée aux États-Unis le 12 novembre prochain. Des informations sur les séries à venir, la date de lancement et le tarif sont attendues alors que la rumeur évoque une mise en service en novembre.