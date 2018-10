publié le 28/10/2018 à 18:16

Un mois et demi après avoir présenté les nouveaux iPhone, Apple s'apprête à faire le plein de nouveautés avant les fêtes de fin d'année. Le groupe informatique américain organise une nouvelle keynote mardi 30 octobre. Une fois n'est pas coutume, la marque à la pomme a délaissé son siège californien pour convier la presse à New York pour un événement placé sous le signe de la créativité.



Les annonces seront à suivre en direct sur RTL Futur à partir de 15 heures (heure française) avec notre envoyé spécial sur place. Vous retrouverez aussi nos prises en main des produits et nos premières impressions sur les nouveautés annoncées par Apple dans la soirée.

Cette conférence était attendue par les professionnels du secteur depuis la keynote de septembre où Apple n'avait pas évoqué certains produits qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps. Selon toute vraisemblance, il devrait être question de l'iPad Pro, du MacBook Air, du Mac mini et peut-être d'une surprise parmi les écouteurs AirPods ou le chargeur à induction AirPower.

Un iPad Pro croisé avec l'iPhone X

La principale annonce de l'après-midi devrait concerner l'iPad. Un an après sa dernière mise à jour, l'iPad Pro, vendu aujourd'hui à partir de 739 et 909 euros selon la taille d'écran) devrait avoir droit à une nouvelle version plus puissante (avec un processeur plus moderne) dotée du design et de certaines fonctionnalités des nouveaux iPhone.



La tablette la plus puissante d'Apple devrait être équipée d'un écran plus grand aux bordures amincies et intégrer la technologie de reconnaissance faciale Face ID. Ce dispositif permettra de déverrouiller l'appareil (a priori en paysage) et de régler des achats en présentant son visage. Il remplacera Touch ID et le bouton Home.



Apple pourrait aussi apporter des modifications à la connectique de sa tablette et remplacer le port Lightning par une prise USB-C comme sur les derniers MacBook Pro. Le nouvel iPad Pro devrait être proposé en deux tailles 28 et 32,7 centimètres de diagonale.

Un MacBook Air plus moderne

En plus de cette nouvelle génération de tablettes, Apple devrait mettre à jour sa gamme d'ordinateurs portables avec une version plus abordable, plus légère et plus compacte du MacBook Air, comme annoncé depuis plusieurs mois. Cela permettrait de rafraîchir la version actuelle (1099 euros) qui n'a pas été mise à jour depuis 2015.



Selon les informations de l'analyste taïwanais Ming-Chi Kuo, ce nouveau modèle devrait être équipé d'un écran Retina. Il est le dernier Mac de la gamme à ne pas profiter de ce type d'écran chez Apple. Il devrait aussi hériter du clavier papillon, d'un lecteur d'empreintes digitales, d'un port USB-C et de bordures d'écrans plus fines. Cet appareil succéderait au best-seller d'entrée de gamme d'Apple pour un tarif proche des 1.000 euros.

Un nouveau Mac mini et un "one more thing" ?

Apple pourrait aussi donner un petit frère au Mac mini. Moins connu du grand public, cet ordinateur de bureau vendu sans écran, ni clavier, ni souris est l'un des produits d'appel du groupe. Il est actuellement proposé à partir de 549 euros mais n'a pas été mis à jour depuis quatre ans. Apple pourrait proposer de meilleures options de stockage et un processeur plus puissant pour séduire les professionnels.



Enfin, il sera intéressant d'observer si Apple lève les doutes entourant le chargeur à induction AirPower et la deuxième génération des écouteurs sans-fil AirPods. Ces produits étaient attendus pour la keynote du 12 septembre mais n'ont finalement pas figuré au menu des annonces.