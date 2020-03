iOS 14 se précise : quelles seront les prochaines fonctionnalités de l'iPhone ?

publié le 03/03/2020 à 16:50

Dans trois mois, si l'épidémie de coronavirus ne vient pas bousculer son calendrier, Apple présentera la dernière version du système d'exploitation de l'iPhone à l'occasion de la conférence WWDC qui réunit tous les ans début juin les développeurs de l'univers applicatif du groupe à son siège californien de Cupertino.

Avec iOS 14, tout un lot de fonctionnalités viendront enrichir l'expérience des utilisateurs d'iPhone cet automne, lorsque la mise à jour sera déployée par Apple après la keynote de présentation des nouveaux iPhone.

L'an passé, iOS 13 avait mis l'accent sur le confort d'utilisation de son produit vedette, avec l'intégration du très attendu mode sombre et d'une palette de nouveaux outils, mais aussi sur la sécurité, avec de nouvelles options de confidentialité pour protéger la vie privée des utilisateurs.

Au regard des dernières rumeurs diffusées dans la presse spécialisée, Apple devrait privilégier l'ouverture cette année, avec la possibilité de définir des applications tierces comme applications par défaut pour accéder à Internet et consulter ses mails ou encore une évolution du mode multitâche pour le rapprocher du fonctionnement de celui de l'iPad.

Un multitâche plus poussé

Plusieurs sites spécialisés affirment avoir pris en main la version d'iOS 14 actuellement testée par les ingénieurs d'Apple. Selon leurs constatations, le logiciel introduit un mode multitâche plus poussé qui permet, en swipant vers le haut ou en double-cliquant sur le bouton d'accueil, de faire apparaître les applications ouvertes quatre par quatre, et non plus juxtaposées côte à côte. Il serait possible de basculer facilement de cette interface inspirée de l'iPad vers l'affichage classique avec une option dans les paramètres.

> iOS 14 multitasking [Exclusive video]

Firefox ou Gmail par défaut pour Internet et les mails

Selon les informations de Bloomberg, Apple considérerait sérieusement l'éventualité de laisser les propriétaires d'iPhone et d'iPad remplacer certaines applications natives par des alternatives de leur choix. Cela leur permettrait par exemple de choisir quel navigateur (Firefox, Qwant, DuckDuckGo, etc.) et quelle boîte mail (Gmail, Outlook, Blue Mail, etc.) pourraient disposer d'un accès prioritaire sur l'iPhone à la place de Safari et Mails.



Des discussions seraient aussi menées pour ouvrir le HomePod à des services concurrents d'Apple Music. Ces initiatives pourraient permettre au géant californien de faire bonne figure face aux autorités européennes et américaines qui s'intéressent de près à ses pratiques commerciales.

Compatibles avec les mêmes modèles qu'iOS 13

Selon le site iPhonesoft, iOS 14 serait compatible avec tous les iPhone qui peuvent faire tourner iOS 13. Tous les iPhone depuis les modèles SE et 6s pourraient donc installer la mise à jour sans problème cet automne. De son côté, iPadOS 14 serait disponible pour tous les iPad depuis l'iPad mini 5, l'iPad Air 3 et l'iPad 5.