iOS 14 disponible en bêta publique : on a testé les futures fonctions de l'iPhone

publié le 15/07/2020 à 10:20

Annoncé le 22 juin à l'occasion de la conférence annuelle des développeurs WWDC d'Apple, iOS 14 sera proposé au grand public cet automne, après la présentation de l'iPhone 12. Elle est disponible depuis le 9 juillet dans une première version bêta publique qu'il est possible de télécharger en suivant la marche à suivre que nous vous indiquons dans cet article.

Attention, cette version n'est pas aussi stable que la version finale et peut occasionner certains bugs avec des applications. Mais elle permet de profiter des nouveautés d'iOS 14 en avant-première. Nous l'avons installée après la WWDC pour vous faire découvrir les changements à venir sur l'iPhone.

Pour son quatorzième anniversaire, le système d'exploitation de l'iPhone ne se concentre pas sur les performances comme iOS 13. La nouvelle mise à jour apporte un certain nombre de changements dans l'interface des smartphones et le fonctionnement des applications. La plupart sont inspirées d'Android, l'OS concurrent de Google.

Les widgets débarquent sur l'écran d'accueil

La nouveauté la plus visible de cette édition est certainement l'apparition des widgets sur l'écran d'accueil. Jusqu'ici, ces derniers étaient seulement accessibles dans un onglet à gauche de l'écran d'accueil. Il est désormais possible d'ajouter des widgets de différentes tailles à la manière d'un smartphone Android.

Il faut pour cela passer dans l'onglet dédié aux widgets, toujours à gauche de l'écran d'accueil. Il est ensuite possible de les placer à l'endroit de son choix. Cela permet par exemple d'avoir un aperçu de son agenda, de la météo ou des dernières actualités directement sur l'écran d'accueil.

widget Crédit : RTL

Faites le ménage dans votre écran d'accueil

Avec iOS 14, vous allez pouvoir faire le ménage dans l'interface de votre iPhone. Comme sur Android, le smartphone d'Apple se dote d'un lanceur d'applications, un menu déroulant qui permet d'afficher toutes les applications installées sur le téléphone.

Deux options s'offrent à vous : soit vous déroulez le dernier écran à droite de l'écran d'accueil. Cela fera apparaître les applications regroupées en diverses catégories (suggestions, ajouts récents, social, utilitaires, productivité, lecture, créativité...), soit vous appuyez sur la barre de recherche en haut pour les afficher par ordre alphabétique.

appli Crédit : RTL

Cette fonction permet de faire le tri dans les applications présentes sur l'écran d'accueil. Plus besoin de les afficher sur cinq ou six pages, si vous êtes un grand consommateur d'applications en tous genres. Vous pouvez désormais ne conserver que celles que vous utilisez au quotidien sur une à deux pages et laisser les autres dans la bibliothèque.



En revanche, Apple ne permet pas encore de supprimer plusieurs applications d'un coup et le processus est pour le moins fastidieux.

De nouvelles options dans les Messages

Apple revoit quelque peu l'application de messagerie de l'iPhone pour permettre aux utilisateurs de mieux s'y retrouver et intégrer quelques fonctionnalités déjà proposées par des services concurrents comme Messenger.



Il est désormais possible d'épingler des contacts en haut de l'écran pour accéder plus rapidement aux conversations comme le fait déjà Messenger. Jusqu'à neuf discussions peuvent ainsi être mises en avant.



Désormais, il est aussi possible d'identifier une personne en tapant son nom dans une discussion pour qu'il reçoive une notification. Un indicateur d'écriture s'affiche aussi lorsqu'une personne est en train de rédiger un message dans les conversations de groupe. Et l'application Messages, comme les autres services de messagerie disposent enfin d'un moteur de recherche pour emojis.

messages Crédit : RTL

La traduction des messages et pages Web

La mise à jour ajoute une nouvelle application native à l'iPhone : l'app Traduire, qui permet de traduire des textes et des messages enregistrés à la voix dans une douzaine de langues différentes. Dans la version finale d'iOS 14, cette fonction sera directement intégrée à d'autres applications comme Safari pour traduire rapidement des articles.

trad Crédit : RTL

Un mode "picture in picture"

Comme sur Android et sur iPad, les vidéos en cours de lecture peuvent désormais s'afficher en petit format en surimpression sur l'écran d'accueil ou une autre application ouverte en parallèle pour vous permettre de continuer à visionner un programme en effectuant une autre tâche. Touets les applications ne sont pas encore compatibles mais la fonctionnalité est déjà activée pour des plateformes comme MyCanal ou Netflix.

pic on pic Crédit : RTL